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В России выявили 35,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 35 660 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5279, Санкт-Петербурге – 3297, Московской области – 3030.
Всего в стране выявили 8 241 643 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 165 921 человека, из них за сутки вылечились 22 784 человека.
Также за сутки зафиксировано 1072 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 230 600 человек.
Накануне, 23 октября, в России выявили 37 678 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 2018.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Стало известно о резком ухудшении состояния здоровья Валерия Гаркалина
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Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, находящегося в больнице с коронавирусом, значительно ухудшилось, у него почти полностью поражены легкие, существует риск возникновения тромбозов.
«Актер все еще находится в реанимации на аппарате ЭКМО. Показатель сатурации у Гаркалина снизился до 40%. Как говорят врачи, функции легких актера постепенно снижаются», – передает Telegram-канал Mash.
Кроме того, существует большой риск образования тромбозов, повышаются маркеры о воспалениях. Медики продолжают бороться за жизнь Гаркалина.
Агент артиста Наталья Теплова прокомментировала тревожное сообщение в разговоре с ФАН. Официальный представитель Гаркалина заявила, что не знает, в каком состоянии он находится на самом деле. Данную информацию ей никто не предоставляет.
Напомним, актера Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
Лондон подтвердил синдром Гийена-Барре у ряда привившихся вакциной AstraZeneca
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Британское агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) сообщило, что одним из возможных побочных эффектов от вакцины от коронавируса AstraZaneca может оказаться синдром Гийена-Барре.
Синдром «был отмечен у некоторых людей, получивших вакцину AstraZaneca». При этом «эксперты утверждают, что преимущества вакцины перевешивают возможные побочные эффекты». Европейское агентство лекарственных средств также рассматривает синдром Гийена-Барре в качестве побочного эффекта вакцины. По данным на 31 июля, зарегистрировано 833 случая синдрома из 600 млн вакцинированных AstraZeneca, пишет Daily Mirror.
Синдром Гийена-Барре – редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях – к параличу. При синдроме Гийена-Барре иммунная система атакует нервные клетки, передает РИА «Новости».
Вакцина разработана англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca plc, зарегистрированной в Великобритании, и Оксфордским университетом.
Напомним, вакцина от коронавируса производства Johnson & Johnson также повышает риск развития синдроме Гийена-Барре. Сам коронавирус также может привести к развитию синдрома.
Не желавшего надевать маску студента из Африки выкинули из маршрутки в Воронеже
В Воронеже местные жители выставили из маршрутки африканца, не желавшего надевать маску, сообщают СМИ.
Африканский студент заявил пассажирам, что ему трудно дышать, потому он не собирается натягивать защитное средство на нос, передает Life.ru.
Пассажиры в ответ потребовали не нарушать противоэпидемические правила, молодой человек же заявил, что им не стоит кричать на него.
В результате произошла драка, студент разбил пассажиру нос, после чего толпа выкинула его из маршрутки.
В июле в Новоуральске (Свердловская область) COVID-диссиденты нецензурно обругали и прогнали пассажирку автобуса, которая просила окружающих надеть медицинские маски.
Митрополит Илларион призвал вакцинироваться всех священников
Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает необходимой обязательную вакцинацию священнослужителей от коронавируса за исключением тех, у кого есть противопоказания к прививкам.
«Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной, поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей – за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. Но у нас в церкви, как и в государстве, в целом, принят такой подход, что мы не обязаны вакцинироваться», – заявил он в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Напомним, от осложнений коронавирусной инфекции умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, а также скончался почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Кроме того, от COVID умер священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове, а в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.
Ранее духовник патриарха Кирилла заразился коронавирусом.
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Онколог разъяснил порядок прививания онкобольных от коронавируса
Болеющие онкологическими заболеваниями люди не могут проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции в определенные периоды лечения, заявил главный онколог Минздрава Андрей Карпин.
Те, кто находится в контакте с онкобольными, должны прививаться в обязательном порядке, пациенты с раком могут проходить вакцинацию только за три месяца до агрессивной терапии или через три месяца после нее, заявил Карпин в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Предположим, пациент находится в фазе агрессивной терапии, и его сейчас нельзя прививать. Три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться. Кроме того, онкологические пациенты – это хронические больные, они находятся под наблюдением у своих врачей», – отметил эксперт.
Он пояснил, что в то время, когда онкобольного нельзя прививать, родственники, помогающие ему, несут «высокую вирусную нагрузку», потому больного нужно защищать, и это можно сделать только если привиться.
«Пациента нужно привить тогда, когда пройдет этот трехмесячный срок, или за три месяца до проведения агрессивной терапии. Самая тяжелая группа пациентов – это те, у которых мы оперируем, например, легкое или головной мозг. И вдруг у такого вспыхивает коронавирусная инфекция. Тогда получается двойная нагрузка. Оперированные легкие не дышат. Выходить такого пациента – это просто казуистика. Если пациент привит, мы смелее берем его на агрессивную хирургию», – заключил онколог.
В начале октября бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказывал, при каких заболеваниях необходимо воздержаться от одновременного введения двух прививок от гриппа и коронавируса.
Гаркалина ввели в кому
Актера Валерия Гаркалина, болеющего коронавирусной инфекцией, ввели в состояние искусственной комы, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Гаркалин находится в критическом состоянии, он подключен к ЭКМО, из-за сепсиса ему делают переливание крови, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что ему уже диагностировали тромбоз на фоне коронавируса.
Ранее в субботу сообщалось, что у Гаркалина почти полностью поражены легкие.
Актера госпитализировали с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Его перевели в реанимацию, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Валерий Гаркалин известен работами в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он является педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИС, художественным руководителем мастерской.
В Санкт-Петербурге ужесточили режим заселения в гостиницы на нерабочей неделе
В петербургские гостиницы и пансионаты с 30 октября по 7 ноября можно будет заселяться только при наличии ПЦР-теста или QR-кода, говорится в постановлении губернатора города Александра Беглова.
«Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня», – цитирует постановление Беглова РИА «Новости».
Также с 30 октября по 7 ноября вводится и ряд других ограничений. Например, музеи и театры смогут продолжить свою деятельность только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных при наличии QR-кода или справки о медотводе.
Также на этот период в Петербурге приостанавливается: предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг (за исключением помывочных зон), ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи).
Приостанавливается работа общепита, за исключением обслуживания навынос и доставки; останавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, объектов торговли продовольственными товарами.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
Правоохранители начали проверки по продажам поддельных QR-кодов в Курской области
В Курской области проводятся проверки по фактам продажи медицинским персоналом поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил глава региона Роман Старовойт.
«Мы уже как две недели ввели требования к QR-кодам и с этого момента наблюдали вспышку в соцсетях предложений о подделке этих кодов. За последнее время выявили несколько таких фактов продажи медицинским персоналом. Сейчас проводятся следственные мероприятия в трех районах области», – заявил Старовойт в эфире «России 24», передает ТАСС.
Он добавил, что порядка половины проходящих лечение людей заявили, что ранее уже вакцинировались.
«Примерно 50% говорят, что вакцинировались. Но на деле оказывается, что вакцинация ненастоящая», – отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах России мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации.
Новосибирского мэра госпитализировали с коронавирусом
Мэра города Новосибирск Анатолия Локтя положили в больницу с коронавирусной инфекцией, об этом градоначальник сообщил сам в социальных сетях.
«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье – благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», – написал Локоть в своем Instagram.
В июне глава Республики Коми Владимир Уйба сообщал, что заболел в коронавирусом, его клали в больницу.
Китай отчитался о 2,24 млрд поставленных жителям страны вакцин от COVID-19
Во время массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в Китае сделали более 2,24 млрд прививок от этого заболевания, сообщил госкомитет страны по вопросам гигиены и здравоохранения.
На 22 октября в стране было сделано 2 млрд 243 млн 18 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайского комитета.
При этом население Китая составляет 1,41 млрд человек.
В пятницу сообщалось, что в Пекине был выявлен новый очаг COVID-19.
Другую вспышку коронавируса в китайском Харбине связывали с дельта-штаммом.
Президент «Русфонда»: Большинство просьб от клиник - это просьбы о помощи кислородом
«Мне нравится то, что делал и продолжает делать в Москве в плане антиковидных мер Сергей Собянин. Объявление об ужесточении контроля за ношением масок в общественном транспорте давно напрашивалось», - считает член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, президент «Русфонда» Лев Амбиндер.
«Я езжу в метро и вижу, что людей в масках очень мало, и крайне редко у кого она еще правильно надета. Даже если ты уверен, что сам не заболеешь, надень маску, потому что ты можешь быть переносчиком. Ужасно обидно, насколько мы не солидарные люди! Что касается вакцинации, то поначалу я со своими болячками в 77 лет думал, что это не для меня. Но, когда побывал на приеме у своего врача, узнал, что противопоказаний к прививке у меня нет. Я привился в апреле, и в ноябре собираюсь пройти ревакцинацию, к чему призываю и других. Солидарность – только это нас спасет», – приводятся слова Амбиндера в Telegram-канале СПЧ.
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Говоря о проблемах, обрушившихся в прошлом году на фандрайзинговые благотворительные организации и просьб от клиник федерального и регионального масштаба, Лев Амбиндер выразил надежду, что накопленный за год пандемии опыт облегчит ситуацию.
«В 2020 году не хватало средств индивидуальной защиты, костюмов, оборудования, запчастей. Мы тогда собрали около 200 миллионов рублей. Большинство просьб на сегодня - это просьбы о помощи кислородом. Так что наша команда снова начинает собирать средства. Когда ты находишься на такой работе и держишь руку на пульсе, то страшновато. Понятно, что мы победим - мы уже больше знаем и рассчитываем на то, что государственные органы сработают гибче», – подчеркнул член СПЧ.
За минувшие сутки в России выявили 37678 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания.
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В ДНР ужесточили ограничения из-за ситуации с COVID-19
Из-за ситуации с COVID-19 в Донецкой самопровоглашенной республике (ДНР) запрещается проводить массовые мероприятия, а посещать кафе и кинотеатры можно при наличии документа о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте.
«До особого распоряжения запретить проведение на территории ДНР досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, развлекательных центрах и на аттракционах», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы ДНР.
Запрет не распространяется на посещение спортклубов, фитнес-центров, бассейнов, занятия спортом на открытом воздухе. А вот посещать кафе, кинотеатры, библиотеки и театры можно только при наличии документа о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или справки о перенесенном заболевании, вызванном коронавирусом.
Кроме того, до 15 ноября 2021 года запрещается проведение спортивных соревнований, пребывание в общественных местах лиц, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей.
Документ вступает в силу с 25 октября.
По данным минздрава ДНР, в республике выявлено более 80 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 6,6 тыс. человек умерло. Только за последние сутки в республике выявлено более тысячи новых случаев COVID-19.
Роспотребнадзор назвал число закрытых из-за нарушений кальянных в Москве
За время ограничений по коронавирусу в столице из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий приостановили деятельность 188 кальянных, сообщил московский Роспотребнадзор.
«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на столичных объектах продолжается, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
Мэр города Сергей Собянин сообщал, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.
Систему QR-кодов решили ввести в Северной Осетии с 26 октября
В Северной Осетии введены дополнительные антиковидные ограничения, при посещении ряда общественных мест с 26 октября вводится система QR-кодов, соответствующий указ подписал глава РСО – Алания Сергей Меняйло.
«С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы», – говорится в сообщении правительства региона.
Кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метра, а присутствовать должны не более 50% посетителей от общей вместимости зала. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% всех сотрудников (при условии, что мера не нарушает функционирование учреждения), а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.
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Также с 26 октября приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий. Мера будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.
«Учреждения здравоохранения Северной Осетии продолжат работу в обычном режиме. С 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств», – отмечают власти.
Ранее систему QR-кодов ввели в общественных местах Забайкальского края.
Накануне Минпромторг предложил региональным властям разрешить доступ в непродовольственные магазины и кафе в нерабочие дни по QR-кодам. В тот же день власти Рязанской области ввели систему QR-кодов для доступа в кафе, музеи, кинотеатры.
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В России решили возобновить акцию взаимопомощи #МыВместе
На фоне ситуации с коронавирусом в России вновь стартует акция #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают находящимся на самоизоляции пожилым людям, сообщил депутат Госдумы от «Единой России», заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по региональной работе Артем Бичаев.
Бичаев напомнил в Instagram, как весной 2020 года россияне «мы сомкнули ряды и плечом к плечу вышли на войну с коронавирусом». Именно тогда «родилась наша акция #МыВместе».
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«День и ночь тысячи добровольцев по всей стране, несмотря на угрозу своей жизни, помогали сотням тысяч людей, которым было еще труднее, чем им. Мы вместе выдержали все те испытания, которые преподнесла нам жизнь», – написал он.
Депутат отметил, что в данный момент во многих регионах России «практически нет свободных мест в стационарах, нагрузка на систему здравоохранении вновь стала критической», и «уже понятно, что в нашу жизнь возвращается самоизоляция, особенно это коснется старшего поколения».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Он указал, что тысячам пожилых людей, людям с ограниченными возможностями нужна помощь. Он призвал «коллег по Государственной Думе, всех друзей и знакомых, у которых есть возможность помочь, сделать это».
«Не оставайтесь равнодушным и безучастными. Помощь может быть любой: от простой продуктовой помощи или подвоза врачей на вызовы, до организации питания медиков, которые дежурят в больницах. Вы можете написать мне в любой соцсети, обратиться в любое региональное отделение ОНФ и партии «Единая Россия» или же позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 200-34-11 и оставить заявку, и наши герои-добровольцы поспешат к вам на помощь. Берегите себя и своих близких!», – заключил он.
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Напомним, президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это произошло на фоне того, что в стране резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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