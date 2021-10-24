В России выявили 35,6 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 35 660 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5279, Санкт-Петербурге – 3297, Московской области – 3030.

Всего в стране выявили 8 241 643 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 165 921 человека, из них за сутки вылечились 22 784 человека.

Также за сутки зафиксировано 1072 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 230 600 человек.

Накануне, 23 октября, в России выявили 37 678 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 2018.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.