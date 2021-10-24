НАТО провели тренировочную спецоперацию у российских границ

ВВС США в рамках тренировок на случай войны с Москвой отправили истребители F-16 на ближайший к российским границам аэродром на острове Шемья, рассказал эксперт журнала Forbes Дэвид Экс.

«Эти учения были репетицией полномасштабной войны с Россией. ВВС ожидают, что в военное время русские атакуют крупные базы баллистическими и крылатыми ракетами», – пояснил специалист, передает РИА «Новости».

Так, в случае конфликта ВВС может гарантировать, что хотя бы некоторые самолеты переживут бомбардировку и смогут дать отпор.

Экс подчеркнул, что военная база на острове Шемья расположена в идеальном месте для перехвата российских военных самолетов над водами Берингова моря.

«Этот остров находится всего в 200 милях (322 километрах) от российского побережья. Ни один другой аэродром США, не авианосец, не может разместить самолеты так близко к России», – подчеркнул он.

По словам Экса, полет на Шемья рискован, так как аэродром удален, а пилотам предстоит сражаться с постоянными туманами и штормами.

С мая этого года командование воздушных военных сил США проводит учения в Аляске. Основная задача – отработать посадку и взлет на как можно большем количестве некрупных аэродромов.

НАТО приготовилось к войне с Россией, по итогам встречи глав Минобороны стран альянса отметила немецкая Sueddeutsche Zeitung. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, «оборонительный план» определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона. Причем, похоже, что акцент делается именно на черноморский театр боевых действий. Аргументом в пользу такого предположения можно считать принятое на встрече глав Минобороны Североатлантического альянса решение изучить возможности переброски войск в Черноморский регион – «в ответ на агрессивные действия России».