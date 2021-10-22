Алек Болдуин заявил о сотрудничестве с полицией по делу о стрельбе на съемках

Актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств смертельного инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust («Ржавчина»), в результате которого убита оператор, и принес соболезнования семье погибшей.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинсон – жены, матери и нашей уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия», – приводит ТАСС заявление актера.

Между тем, американский журнал «Вэрайети» со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в пистолете, из которого стрелял актер Болдуин, был боевой патрон.

«Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера», – говорится в сообщении, которое разослал профсоюз своим членам.

Ранее сообщалось, что во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице.

В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен.