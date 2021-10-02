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В РПЦ предостерегли верующих девушек от замужества с неверующими
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Верующим девушкам не следует выходить за неверующих мужчин, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Вы должны понимать, что если вы по-настоящему верующая девушка, а ваш муж будет антирелигиозно и антицерковно настроен, будет препятствовать вам воспитывать детей в христианской вере, то это сломает и вашу судьбу, и ваш брачный союз», – заявил Иларион в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
По его словам, в этом случае нужно «10 раз подумать», прежде чем решиться выйти замуж.
«Мы, священнослужители, никогда не советуем верующим девушкам, даже красивым, даже стройным и высоким, выходить замуж за неверующих мужчин», – указал он.
Он добавил, что венчание в таком браке будет невозможно.
«По крайней мере такой человек должен быть открыт тому, что вы будете посещать храм, что вы будете воспитывать детей в православной вере. Ну и конечно, вы должны понимать, что если человек вообще не верующий и не церковный, то вы не сможете с ним обвенчаться, а это означает, что ваш брак будет непрочным и может распасться», – подвел итог священнослужитель.
ЧОП попытался захватить жилую многоэтажку на западе Москвы
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Жилой дом на западе Москвы подвергся нападению сотрудников ЧОП. Ранее жители этого дома приняли решение сменить управляющую компанию. В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы Евгений Попов.
«Вопиющая ситуация сегодня произошла в доме по адресу Крылатские холмы, 33 корпус 1, где пытаются жители дома избавиться от «Пик-комфорта». Сегодня к ним, выломав дверь, ворвались 12 сотрудников ЧОПа во главе с какими-то представителями «ПИК-Комфорта» якобы. Начали вскрывать двери, начали требовать документы и, собственно говоря, издеваться просто над жителями дома», – сообщил Попов в своем Telegram-канале.
По его словам, жители хотят поменять управляющую компанию, сами управлять своим домом.
«Факт взлома жилого дома – это преступление, за которое должны ответить, те, кто в нем виновен. Ситуацию беру на контроль. Все соответствующие запросы в правоохранительные органы обязательно напишу в течение суток», – заявил депутат
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Как сообщают жители дома, в ходе вторжения чоповцы выломали входную дверь в подъезд, захватили технические помещения, диспетчерскую и помещение охраны, выдворив охрану дома с территории. Также они сменили пароли на домовом оборудовании. Жильцам захватчиками было объявлено «военное положение», они заявили, что занимают дом и прекращают работу ТСЖ. Другие участники захвата пригрозили, что «они дождутся вечера, и устроят темную несогласным людям».
После приезда сотрудников МВД, часть участников захвата разбежалась, еще несколько были задержаны и доставлены в отделение полиции.
В Раде предсказали развал Украины без доходов от транзита газа
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива выразил мнение, что потеря доходов от транзита российского газа в перспективе приведет к развалу Украины.
«Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» (...) начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции [украинской] власти», – написал Кива в своем Telegram-канале.
Он высказал мнение, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы», которая, по данным парламентария, приносила Киеву около 3 млрд долларов ежегодно.
«Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», – заключил Кива.
Накануне Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще 1 млрд – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Предвыборную кампанию «Единой России» в интернете признали лучшей
По итогам голосования политологов кампания «Единой России» в интернете признана «Открытием года», а партийное приложение «Вверх» получило премию «Лучший электоральный софт». Это приложение позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, которым в дальнейшем можно доверить значимые волонтерские проекты.
Предвыборная кампания партии «Единая Россия» в интернете была лучшей в стране. К такому выводу пришли участники прошедшего накануне 7-го форума Электронной электоральной политики (ЭЭП). В ходе мероприятия обсуждались самые яркие события политического сезона и избирательной кампании этого года.
Как сообщили газете ВЗГЛЯД организаторы форума, в рамках мероприятия вручались премии за самые яркие и эффективные проекты последнего года в 11 номинациях.
В номинации «Лучшее позиционирование региона в электронных СМИ» победила Оксана Дякина из Курской области, а «Лучший электоральный проект в России по итогам сезона выборов» достался партии «Новые люди». Наталья Мельникова победила в номинации «Лучший политический исследователь года», а Илья Стрелков – «Лучший политический блог». По оценке специалистов, «Лучшим телегам-каналом» оказался «Салам Кыргызстан».
В марафоне участвовали более 50 экспертов. Они представили результаты исследований и проектов в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва. Среди них – опыт проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах, новые приложения, чат-боты, использование геймификации и других нестандартных электронных технологий в политическом процессе. Эксперты сошлись во мнении, что значение интернета в предвыборный период существенно выросло. Результат партий на минувших выборах в Госдуму прочно коррелирует с их активностью в цифровой среде.
Как отметил президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин, «большой вклад в результат «Единой России» на последних выборах внес именно интернет: партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями, вела яркую кампанию в Сети».
«При этом раньше интернет на федеральных выборах «Единая Россия» традиционно проигрывала оппозиции. В этом политическом сезоне этого впервые не произошло – даже закадычные противники власти признали, что партия большинства была более технологичной и активной в интернете, чем конкуренты. Поэтому предвыборная кампания «Единой России» стала однозначным лидером в номинации «Открытие года», – отметил Серавин.
Признание экспертного сообщества получило приложение «Вверх» – онлайн-платформа «Единой России» для работы с активом партии. Оно победило в номинации «Лучший электоральный софт». Приложение, пояснили эксперты, позволяет единороссам эффективно работать с гражданами, привлекать к общественной деятельности активных и неравнодушных людей, которым в дальнейшем можно доверить значимые проекты.
Платформа позволяет депутатам быстро и эффективно реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать единомышленников в волонтерские проекты. С момента запуска приложения в феврале 2021 года на ней зарегистрировались уже свыше 250 тыс. пользователей и 50 тыс. депутатов.
Тиньков согласился выплатить США 506 млн долларов
Российский бизнесмен Олег Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, он должен выплатить свыше 500 млн долларов.
«Виновен», – сказал Тиньков в суде, передает РИА «Новости». Приговор должны вынести 29 октября.
Напомним, в четверг Тиньков в американском суде отказался признать вину по делу о налоговых нарушениях.
Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф.
Посла Франции вызвали в Госдеп США
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Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, вернувшимся в Вашингтон после консультаций в Париже, и обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между странами, говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом [США Джо] Байденом и президентом [Франции Эммануэлем] Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции», – приводит текст заявления главы пресс-службы Госдепа США ТАСС.
Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь США примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. Они также «обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене».
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с послом Франции Филиппом Этьеном после возвращения дипломата из Парижа.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией.
Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.
В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко
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Представитель МИД Мария Захарова сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии в невыгодном свете.
«Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего – все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN на просторах постсоветского пространства неплохо – встречают как родных», – написала Мария Захарова в Telegram.
Отреагировали на интервью и подписчики Марии Захаровой, оставив комментарии под ее постом. Пользователи написали: «Великолепный урок как CNN, так и прочим западным медиа пытающимся манипулировать. Как говорят в Германии «у лжи короткие ножки! Урок преподан», «Отвечал Лукашенко очень достойно. Молодец. Надо бы РТ сделать репортаж о репортаже CNN. Такой немного саркастический», «Батька – молодчина! Очень понравился».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на провокационный вопрос CNN, пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны.
Кроме того, он подчеркнул, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае.
В Грузии раскрыли подробности спецоперации по задержанию Саакашвили
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Спецоперация по задержанию Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, определенные структуры знали о его местонахождении, но не все политики были в курсе, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава.
«Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил», – приводит РИА «Новости» слова спикера.
По его словам, определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе.
«Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом», – заявил Кучава.
По словам председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе Саакашвили «приехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы по осуществлению госпереворота и принести беспорядки в страну. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», – заявил Кобахидзе.
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он.
Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении.
Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили.
Появились первые кадры задержания Саакашвили
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Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму.
На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО.
По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости».
Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены.
Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины».
Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны.
Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину.
Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».
Водитель спорткара сгорел в машине после ДТП в Москве
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Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы; за два года он насобирал более 250 штрафов, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
«Минувшей ночью в 3.43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62, водитель автомобиля Audi R8, двигаясь <…> в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение – металлический отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Выяснилось, что погибший водитель был злостным нарушителем ПДД.
«По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены», – уточнили в госавтоинспекции.
Напомним,1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.
Саакашвили показал новую украинскую жену
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Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что его новой женой на Украине стала депутат Верховной рады Елизавета Ясько.
«Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», – заявил Саакашвили в видеообращении в Facebook. Оно было записано до его отъезда в Грузию.
Елизавета Ясько является народным депутатом Украины, ей 30 лет, окончила Оксфордский университет.
До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс, у супругов двое сыновей.
После задержания Саакашвили его новая «украинская жена» – депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Елизавета Ясько обратилась к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.
После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
Соловьева позабавила конспирологическая версия западных СМИ о Саакашвили в Грузии
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал в соцсетях на сообщения западных СМИ о том, что Саакашвили – якобы «агент Кремля» смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».
«Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал Соловьев в своем Telegram, сопроводив сообщение смайликами «громко смеюсь» и «рука-лицо».
Так Соловьев отреагировал на публикации ведущих зарубежных СМИ после задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По версии New York Times, это имело атрибуты политического театра с высокими ставками, экс-президент насмехался над правительством, передает РИА «Новости».
Washington Post считает, что «задержание Саакашвили усугубило политический разлад в Грузии и «ввергает еще одно постсоветское государство в кризис», этот инцидент может «сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников».
«В Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией «Грузинская мечта» и партией Саакашвили, теперь Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина», – приводится цитата Financial Times.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк».
В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позднее сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в одной из квартир в Тбилиси.
После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является.
В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
Гибель 700 тыс. американцев от COVID-19 ужаснула администрацию Байдена
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующей и ужасающей информацию о том, что число умерших от пандемии коронавируса американцев приблизилось к 700 тыс. человек.
«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», – приводит текст заявления пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«Полагаю, президент [США Джо Байден] много раз говорил, что он чувствует невероятную ответственность за все, что происходит в стране, включая нашу непрекращающуюся борьбу с COVID-19. Именно поэтому он сосредоточен на этом, это главный приоритет для него с самого первого дня президентства. Я также отмечу, что, согласно оценкам экспертов, мы спасли десятки, сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым его администрацией, в том числе сейчас. На данный момент около 77-78% жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины», – добавила Псаки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 43,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 698992 человека. По обоим показателям США занимают первое место в мире. По оценкам Reuters, число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом в США в пятницу уже превысило 700 тыс. человек.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Раскрыта схема ввоза незаконных мигрантов в Россию под видом больных
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По обвинению в поставке нелегальных трудовых мигрантов под видом нуждающихся в лечении в Москве задержаны россиянин и двое граждан Узбекистана, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Подозреваемые не позднее января 2021 года организовали незаконный канал миграции иностранцев через аэропорты Московского авиационного узла, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По версии следствия, они предоставляли должностным лицам погранслужбы ФСБ России поддельные медицинские справки о болезнях и и необходимости прохождения лечения в медицинских учреждениях Москвы.
«Фактически иностранные граждане указанных в документах заболеваний не имели, прибыли на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности», – пояснили в надзорном органе.
Один из обвиняемых, россиянин, полностью признал вину и сотрудничает с органами следствия, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Двух граждан Узбекистана заключили под стражу. Уголовное дело расследуется по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору».
Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2022 года
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Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Ввести по 31 декабря 2022 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В декабре прошлого года правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, распространив его на Великобританию.
Напомним, в августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции – в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
В Раде предрекли раздел Украины в случае «третьего Майдана»
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Бывший депутат Рады Евгений Мураев выразил мнение, что в случае начала в стране новых масштабных протестов существует угроза раздела территории Украины между соседними государствами.
Политик подчеркнул, что негативно относится к неконтролируемой «уличной демократии», так как считает, что Украина может не пережить «третьего Майдана», передает РИА «Новости».
«На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их. Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние – нас просто поделят», – заявил Мураев в эфире телеканала «Украина 24».
Бывший депутат Рады также обратился к тем украинцам, которые думают, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Мураев отметил, что такая позиция приведет к десятилетиям переходного периода, и привел в пример ситуацию в непризнанном Косово.
Напомним, Мураев неоднократно предупреждал о приближающемся разделе Украины, предсказывая распад Украины на четыре части.