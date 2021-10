Саакашвили раскрыл обстоятельства своего задержания в Грузии Пушков заподозрил Саакашвили в намерении «взорвать» Грузию 2 октября 2021, 04:55

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы «политически взорвать» ситуацию в республике. Сенатор назвал Саакашвили больше авантюристом, нежели политиком. «Саакашвили вернулся – не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «Саакашвили хочет поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики ликующей толпы вынесли из тюрьмы. Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», – отметил сенатор в своем Telegram. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали политика в одной из квартир в Тбилиси. Сам бывший президент Грузии сообщил, что в ходе задержания полиция не применяла к нему силу, сопротивления он не оказывал. Представители бывшего президента Грузии объяснили возвращение политика готовностью Саакашвили пойти на осознанный риск ради благополучия республики. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников политика освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой Саакашвили является. Экс-министр образования Грузии в пору президентства Саакашвили Хатия Деканоидзе предрекла скорое освобождение политика и падение «пророссийской» власти в республике. В Верховной раде обратились к главе Украины Владимиру Зеленскому, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси с призывом защитить задержанного экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует».

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021, 19:03

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в Грузии и переведен в пенитенциарное учреждение, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге в госканцелярии. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в соответствующее учреждение», – приводит корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси слова премьера. Гарибашвили не уточнил, где был задержан Саакашвили. По словам премьера, «правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне».

«У наших правоохранителей была предварительная информация о его передвижении, начиная с Украины и до Грузии», – отметил Гарибашвили, передает РИА «Новости». Между тем, по сообщениям местных СМИ, Саакашвили отправили в матросовскую тюрьму в Тбилиси. По данным телеканала «Пирвели», ожидается приезд соратников Саакашвили к зданию тюрьмы. Согласно уголовному кодексу Грузии ему грозит девять лет лишения свободы. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Появились первые кадры задержания Саакашвили 1 октября 2021, 20:20

Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. На видео, которые опубликовали грузинские СМИ, видно, как улыбающегося экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в наручниках отправляют в СИЗО. По сообщению телеканала «Пирвели», Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. На родине экс-президента заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму – к шести годам, передает РИА «Новости». Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Пока по этим делам приговоры не вынесены. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Саакашвили заявил, что приехал в Грузию 1 октября 2021, 08:18

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили, обещавший прибыть в Грузию 2 октября на местные выборы, сообщил в соцсетях, что он уже на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Доброе утро, Грузия, уже здесь, спустя 8 лет», – написал он. Официального подтверждения этому нет. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал пост, что он в Батуми: «Нахожусь в Батуми. 2 октября все должны пойти на выборы и проголосовать за «Национальное движение», – призвал он. Местные власти по прибытии Саакашвили обещали его арестовать. Ранее в Грузии высмеяли Саакашвили за намерение прибыть под защитой матери. Зеленский обеспокоен задержанием гражданина Украины Саакашвили в Грузии 1 октября 2021, 20:43 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил пресс-его секретарь Сергей Никифоров. Также Зеленский выразил беспокойство тоном заявлений грузинской стороны относительно развития ситуации, сказал Никифоров, передает РИА «Новости». Украинские дипломаты в Грузии работают, чтобы оказать помощь задержанному, добавил он, сообщает ТАСС. Между тем посол Грузии был вызван в МИД Украины для получения официальной информации о задержании Саакашвили и выяснения причин. Ранее в пятницу грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили, где его перевозят в Руставскую тюрьму. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». В пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Саакашвили объявил в тюрьме голодовку 1 октября 2021, 23:19

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания властями республики объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины, сообщила омбудсмен республики Нино Ломджария после встречи с политиком. «Когда я вошла, он [Саакашвили] находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», – приводит слова омбудсмена ТАСС. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения. После этого вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, уточнив, что «там, где Саакашвили, там – цирк». Названо место пребывания Михаила Саакашвили 1 октября 2021, 16:48

Один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе на брифинге заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, глава украинского исполкома реформ, находится не в Батуми, а на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Саакашвили находится на Украине, на курорте Трускавец, в отеле «Риксос», – заявил он. По его словам, можно считать, что «фейками» Саакашвили завершил карьеру политика. Ранее замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной». «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он. Александр Дарахвелидзе при этом отказался комментировать видео экс-президента, на которых тот говорит, что находится в Батуми. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину 1 октября 2021, 10:18

Грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе полагает, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «блефует своим «возвращением» после восьмилетнего отсутствия на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Саакашвили устроил клоунаду. Но даже если он реально прокрался, то собрать 100 тыс. человек на площади в Тбилиси он не сможет. И никто его из собственных сторонников защищать не будет. Не будет никакого общенационального движения «Саакашвили с нами!», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. По его словам, «увеличить численность избирателей от своей партии «Единое национальное движение» Саакашвили не сможет, это устойчивые 12-13%». «На самом деле он мобилизует пассивных противников своей партии, которые не хотели идти на местные выборы 2 октября или не собирались, а сейчас, скорее всего, пойдут голосовать против него», – считает Петрэ Мамрадзе. «То есть его появление в Грузии не принесет пользы и «националам». Они это знают и внутри клянут Саакашвили», – сказал он. Отвечая на вопрос, скажется ли появление Саакашвили, гражданина Украины, негативно на отношениях Тбилиси и Киева, эксперт усомнился в этом. «Все уже знают, что это человек блефа», – отметил эксперт. «Саакашвили где-то, если он в Грузии, в итоге арестуют. Принять его обратно на должность Украине будет трудно», – прогнозирует он. Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны 1 октября 2021, 09:46 Текст: Дмитрий Александров,

Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили в пресс-службе МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Между тем сам Саакашвили призвал собраться в центре Тбилиси 3 октября. В видеообращении в Facebook Саакашвили говорит: «Приходите все на выборы 2 октября, а 3 октября соберемся на площади Свободы. Если нас будет 100 тыс. человек, никто нас не победит. Мы победим бедность и плохую жизнь. Я рискнул всем – жизнью, свободой, чтобы приехать. До новой встречи скоро в Тбилиси», – заявил он. Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. МВД Грузии: Саакашвили не покидал пределов Украины 1 октября 2021, 14:28 Текст: Дмитрий Александров,

Замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге в пятницу заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Об этом он сказал на основании «активных коммуникаций с украинской стороной». «Саакашвили не пересекал госграницу Грузии», – заявил он. Александр Дарахвелидзе отказался комментировать видео экс-президента, на котором тот говорит, что якобы находится в Батуми. Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Кремль прокомментировал задержание Саакашвили 1 октября 2021, 21:59 Текст: Вера Басилая

Кремль не интересует судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нам неинтересна его судьба», – цитирует ТАСС Пескова. Так он ответил на вопрос, удивлены ли в Кремле таким развитием событий вокруг Саакашвили и интересна ли в целом Москве дальнейшая судьба бывшего президента Грузии. Ранее оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима». Тем временем, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани сообщила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили. До этого соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем. Напомним, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. Соратница Саакашвили предрекла падение «пророссийской» власти в Грузии 1 октября 2021, 23:53

Экс-министр образования Грузии в пору президентства Михаила Саакашвили и действующий лидер его партии на Украине «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе выразила мнение, что политик скоро выйдет на свободу, а «пророссийская» власть в Грузии падет. «Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу, потому что такая власть, которая сейчас в Грузии, пророссийская, унизительна для грузинского народа, и дольше не протянет», – приводит РИА «Новости» слова Деканоидзе в эфире телеканала «Украина 24». Она также выразила сомнение, что задержание Саакашвили окажет негативное влияние на результаты партии Саакашвили «Единое национальное движение» на предстоящих выборах в Грузии. «Я совсем не думаю, что голосование пойдет против нас…», – сказала Деканоидзе. В пятницу экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в республику и находится в Батуми. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщало, что Саакашвили якобы не пересекал границу республики. Позже в тот же день премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир на проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. По сообщению СМИ, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента Грузии из заключения. После задержания экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой он является. Вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что после задержания «практически в политическом плане Саакашвили и его партии уже не существует». Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили. Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили в Грузии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует. В Кремле не увидели рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили в республику, добавив, что «там, где Саакашвили, там – цирк». Президент Грузии заявила о невозможности помилования Саакашвили 1 октября 2021, 21:37 Текст: Вера Басилая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима». «Сегодня многие спрашивают, планирует ли президент его [Саакашвили] помиловать. Тут ответ один, простой и окончательный – нет и никогда», – цитирует ТАСС Зурабишвили. По словам Зурабишвили, он прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Она добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы «быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима», передает РИА «Новости». Тем временем, вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила о предотвращении «готовившегося хаоса в стране», который планируют сторонники арестованного экс-президента Михаила Саакашвили. До этого соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, член грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Капанадзе уверен, что экс-президент будет освобожден мирным и конституционным путем. Напомним, сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. В партии Саакашвили призвали сторонников освободить экс-президента из заключения 1 октября 2021, 19:53 Текст: Дмитрий Александров

Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии в пятницу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Саакашвили ранее говорил, что, если его арестуют, народ Грузии его освободит. Призываю общественность победить завтра на местных выборах, а третьего выйти на улицы и праздновать победу. Пора кончать с (правящей партией) «Грузинской мечтой»,– заявил он. По данным телеканала «Пирвели» Саакашвили арестовали в Тбилиси и содержится в тюрьме в Рустави, где усиленно охраняется силами МВД.



Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге заявил, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин». Кремль оценил риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили 1 октября 2021, 12:31 Кремль не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за того, что туда, по некоторым данным, прибыл бывший президент страны Михаил Саакашвили, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Там, где Саакашвили, там – цирк, – цитирует Пескова РИА «Новости». – Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос ... Пока мы не видим никакого риска (дестабилизации обстановки)». Ранее в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Стало известно о месте задержания Саакашвили 1 октября 2021, 20:35 Текст: Вера Басилая

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилиси в одной из квартир проспекте Давида Гурамишвили, сопротивления он не оказал, сообщил грузинский телеканал «Пирвели». По его данным, экс-президент находился в одной из квартир на проспекте Гурамишвили, после чего там появились стражи порядка. Саакашвили не стал сопротивляться полиции и дал им спокойно задержать себя, передает ТАСС. Ранее было опубликовано видео задержания экс-президента Грузии, его отправили под усиленную охрану в Руставскую тюрьму. Известно, что бывший грузинский президент приговорен в Грузии к девяти годам лишения свободы, он заочно осужден по делу об убийстве и избиении. Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили призвал сторонников экс-президента к освобождению из-под ареста Михаила Саакашвили. До этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на чрезвычайном брифинге заявил об аресте экс-президента Михаил Саакашвили. «Бывший президент – преступник и криминал арестован и препровожден в пенитенциарное учреждение», – заявил он. До этого замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщал, что экс-президент, гражданин Украины Михаил Саакашвили, который объявил о пребывании в Батуми, «не покидал пределы Украины». Напомним, в пятницу Саакашвили заявил, что приехал в Грузию. Он призвал сторонников собраться в центре Тбилиси 3 октября. При этом МВД Грузии сообщило, что Саакашвили не пересекал границу страны. Грузинский эксперт назвал «клоунадой» заявления Саакашвили о возвращении на родину. Оценивая риски дестабилизации обстановки в Грузии из-за Саакашвили, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил: «Там, где Саакашвили, там – цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин».