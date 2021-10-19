В ОДК объяснили удорожание двигателей

Рост цен на металлы увеличивает себестоимость производства двигателей, по сравнению с прошлым годом показатель поднялся на 9-10%, заявил первый заместитель гендиректора «ОДК Инжиниринг» Тагир Нигматулин.

«Год непростой. Продолжение пандемии более сложное в этом году, рост цен на металл, и на нас это сказалось в стоимости нашего конечного изделия. Если мы рассмотрим двигатель, то это на 9-10% себестоимость двигателя поднялась с точки зрения стоимости металла – и черный, и цветмет», – передает РИА Новости слова Нигматулина.

Он отметил, что цикл изготовления продукции компании (газоперекачивающих агрегатов) составляет год. Поэтому исполняя заключенные ранее контракты, ОДК приходилось закупать уже подорожавшие материалы. Это ударило по рентабельности производства.

«К сожалению, не успело государство ввести те мероприятия, которые позволили бы остановить рост (стоимости) сырья», – заметил Нигматулин, добавив, что ведутся переговоры с заказчиками, которые с пониманием относятся к возникшим сложностям.

«Кроме того, газоперекачивающий агрегат – это целый комплекс оборудования и вспомогательных систем, стоимость металла в агрегате гораздо выше. В сегменте конечной продукции, конечно, ударило по себестоимости еще больше. Поэтому здесь нам приходится также разговаривать с заказчиком о том, что принципы ценообразования по металлу могут быть другие», – добавил он.

По словам Нигматуллина, создание отечественного оборудования, необходимого для реализации средне- и крупнотоннажных проектов по сжижению природного газа, требует упорства заказчика и участия государства в финансировании разработок, заявил журналистам первый заместитель гендиректора «ОДК Инжиниринг» Тагир Нигматулин.

«Здесь должно быть желание заказчика работать с нами плотно. Он не должен смотреть на Запад и покупать там, время смотреть на нас и покупать у нас. Да, будем спорить, будут претензии, но достичь результата можно только при гарантиях заказчика, что он покупает у отечественного производителя», – сказал он.

Нигматулин на примере четвертой линии «Ямала СПГ», где задачей было создать решение на базе отечественного оборудования, объяснил, что в подобных проектах в качестве страхующей стороны должно выступать государство. Например, оно могло бы осуществлять софинансирование создания головного образца, быть заказчиком НИОКР.

Удачными примерами подобного сотрудничества Нигматулин считает совместный проект среднетоннажного СПГ-завода «Новатэка» и Газпромбанка в Высоцке, где проектный институт был отечественным, а также работу с Газпромом по газоперекачивающему оборудованию.

«Сегодня, вы видите, под импортозамещением у нас вся линейка оборудования, которое нужно Газпрому, есть. И Газпром покупает отечественные машины по газоперекачке, то есть тут вопрос решен. И закрыт вопрос по компрессорам, раньше было очень много украинских машин, западных, а сейчас – нет», – отметил он.

Из последних удачных разработок с Газпромом Нигматулин отметил унифицированный газоперекачивающий агрегат блочно-модульного исполнения (УГПА-16(25) МВт). «Сокращение затрат на проектирование компрессорных станций составит до 30%, сокращение сроков проектирования – до 5–6 месяцев. В целом сроки проектирования, производства, монтажа, пусконаладки и ввода в эксплуатацию оборудования сокращаются до двух раз», – заключил он.

Ранее ОДК начала работу над созданием станций для опреснения воды в Крыму.