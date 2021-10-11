Адвокат рассказал о возможном наказании для убившего одноклассника махачкалинского школьника

«Полагаю, что этот мальчик будет привлечен к уголовной ответственности за убийство. Конечно, срок будет не таким, каким он был бы для совершеннолетнего», – заявил газете ВЗГЛЯД адвокат, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Шота Горгадзе, комментируя инцидент в махачкалинской школе, где ученик во время драки пырнул ножом сверстника.

В Махачкале 15-летний школьник, находясь в стенах учебного заведения, поссорился со своим одноклассником, в ходе борьбы ударил его ножом, от чего подросток скончался. На допросе мальчик признался полиции, что уже давно конфликтовал со сверстником.

«Уголовная ответственность наступает уже с 14 лет, поэтому я полагаю, что этот мальчик будет привлечен к уголовной ответственности за убийство. Конечно, срок будет не таким, каким он был быдля совершеннолетнего: он будет меньше, но то, что срок будет – это точно», – говорит Горгадзе.

Ранее СМИ сообщили, что другие учащиеся школы, в которой произошел инцидент, рассказывали, что напавший на сверстника ученик больше года носил на занятия охотничий нож, на что они жаловались директору, однако никакой реакции не последовало.

«Для руководства школы однозначно будут последствия, даже можно не сомневаться. Самое мягкое, что грозит – это увольнение. Но мне кажется, что здесь последствия будут более серьезными. Если будет доказано, что они знали о поведении ребенка и о том, что он носит с собой нож, и ничего не предприняли, то однозначно они будут привлечены к административной ответственности», – уверен адвокат.

Он отмечает, что жестокость, которая формируется у подрастающего поколения, воспитывается современным окружающим миром: через сообщения в средствах массовой информации, сериалы, фильмы, компьютерные игры и так далее.

«Кровь перестала быть кровью, она стала просто какой-то красной краской, а смерть перестала быть чем-то шокирующим – это всего лишь информационный повод. А чего же мы тогда ждем от подростков и молодежи? Они всегда восприимчивы к таким историям. Если мы, взрослые люди, осознанные и умудренные жизненным опытом, стали черствыми, то ждать от подростков большей человечности, чем мы можем дать этому миру, не приходится», – заключил Горгадзе.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что в отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», а в отношении руководства частного охранного предприятия – за ненадлежащее оказание услуг.