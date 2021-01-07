Ребенка с поражением всех органов после COVID спасли в России

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7 января, четверг | Последнее обновление — 11:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
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Для русских холод особенно важен. Зима – священное время года. Русские, как и татары, как и карелы, как и народы Сибири, умеют жить с зимой в ладу. Холод делает нас бодрыми.
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В медицине есть понятие «детоксикация» – меры, которые должны помочь организму избавиться от накопленных ядов. Но яды бывают не только химическими; мы можем быть глубоко отравлены ложными представлениями о себе и о мире, цинизмом и безнадегой.
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Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок как оно есть.
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Ребенка с поражением всех органов после COVID спасли в России
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В Кирове медикам удалось спасти десятилетнюю девочку, которая была госпитализирована с поражением всех органов в результате COVID-19, рассказала главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова.
По ее словам, девочка перенесла коронавирус без симптомов, а затем в ее организме запустилось постковидное формирование иммунного ответа. Развился эндокардит, плевропневмония, перикард. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия», – объяснила Муратова.
Девочку удалось спасти благодаря слаженной работе команды врачей. Опытные и профессиональные специалисты, по мнению Муратовой, – главная ценность кировской больницы. Этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.
В декабре врачи в Пензе вылечили пациента с коронавирусом, у которого в связи с тяжелой пневмонией были на 100% поражены легкие.
Берлин назвал условие производства вакцины «Спутник V» в ЕС
Производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», – цитирует ТАСС Деммер.
При этом представитель минздрава ФРГ не смог уточнить, поступил ли такой запрос в ЕМА от России, и рекомендовал обратиться туда напрямую.
Во вторник президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин.
Британия призвала не допустить победы России в пандемии
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Пекин и Москва не должны выйти победителями из пандемии коронавируса, заявила посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс.
По ее словам, Соединенное Королевство и США должны объединить усилия, чтобы противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России в период восстановления мира после пандемии коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика. Второй большой вызов – это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина», – сказала дипломат.
Она обратила внимание на то, что Китай может стать трендсеттером для будущих технологических разработок в такой сфере, как искусственный интеллект, как это было с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.
Также Пирс подчеркнула, что США и Великобритании нужно «сделать все правильно», чтобы «открытые общества» преуспевали и могли «противостоять стратегическим вызовам со стороны Китая и России» после пандемии, заключила она.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин.
Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.
Стало известно о нелегальной вакцинации от COVID украинских чиновников
Киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы, сообщили украинские СМИ.
По словам продавцов, вакцина, которой прививаются киевские политики, разработана компаниями Pfizer и BioNTech, которой с 27 декабря начали прививаться в Евросоюзе, пишет Страна.ua.
Представителям украинской элиты начали предлагать нелегальный препарат около недели назад по цене от 1 до 3 тыс. евро, в то время, как в Европу ее продают по 15,5 евро. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, подтверждающего факт прививки, отмечается в сообщении. По разным версиям, вакцина была привезена на Украину из ЕС или Израиля.
«Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов о сумме, которую необходимо иметь при себе. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2,5 тыс. Гриша представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат – не разглашается», – сообщил один из бизнесменов, привившийся нелегальной вакциной.
Между тем врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что информация о нелегальной вакцинации циркулирует уже около недели. Как отметила Голубковская, это вполне может происходить на Украине, отказавшейся от процедуры проверки качества вакцин. По ее словам, все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. «Нам достаточно слова «преквалификация» ВОЗ, хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили?», – отметила она.
Ранее жители Украины просили президента республики Владимира Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины».
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
Китай ответил на обвинения США в утечке COVID-19 из лаборатории Уханя
Слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя являются низкокачественной ложью и слухами, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
«Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США», – цитирует Чуньин РИА «Новости».
Уточняется, что ранее Поттинджер заявил, что согласно последним разведывательным данным, наиболее вероятная причина пандемии COVID-19 – утечка из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя.
Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.
Локдаун объявлен в Британии из-за коронавируса
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Со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон сообщил, что необходимо «принять решительные меры», иначе «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня». Карантин продлится как минимум до середины февраля. По его словам, «новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью». Как заявил Джонсон, «очевидно, что необходим третий национальный локдаун». Премьер сказал, что «начинать следовать правилам» нужно «прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом», передают РИА «Новости» и ТАСС.
Локдаун уже объявлялся с марта по май и с ноября по декабрь. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. Большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. При этом еще с конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе.
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Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения.
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Дочь госпитализированного Басилашвили рассказала о состоянии актера
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Дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили Ксения рассказала о состоянии актера, госпитализированного с коронавирусом.
Артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. По словам Ксении Басилашвили, информации о том, когда его смогут выписать, пока нет, но врачи оценивают его состояние как нормальное. «Никакой катастрофы нет», – сказала дочь артиста в комментарии Пятому каналу.
Художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов также прокомментировал состояние Басилашвили. Режиссер признался, что устал объяснять каждому, что трагедии не случилось, а потому изъяснился в шутливой манере.
«Смерти не дождетесь! Хуже не будет! Он находится на излечении. Все нормально: голова работает, все работает», – отметил близкий друг народного артиста СССР.
Фурманов подтвердил, что Басилашвили госпитализировали с подтвержденным COVID-19 несколько дней назад. Он также добавил, что держит ситуацию под контролем и регулярно созванивается с товарищем – едва ли не каждый час.
В понедельник утром сообщалось, что народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге.
Олег Басилашвили – советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово».
Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания.
В Дании сняли мультфильм для детей про мужчину с самым длинным пенисом в мире
В субботу на датском детском канале DR Ramasjang состоялась премьера мультсериала «Джон Диллерманд» про мужчину с самым длинным в мире пенисом. Мультфильм вызвал бурную реакцию среди родителей, поскольку предназначен для детей в возрасте от четырех до восьми лет, сообщают шведские СМИ.
Главный герой использует свой орган в различных жизненных ситуациях – в качестве поводка для собаки или помогая соседу поднять флаг. В одной из серий пенис Дилерманда крадет у ребенка мороженое, из-за чего герою становится стыдно, пишет SVT.
Взрослые зрители возмутились мультсериалом, посчитав его содержание неуместным и даже порнографическим. Некоторые заявили, что запретят своим детям смотреть мультфильм, другие опасаются, что телеканал может стать инструментом для педофилов. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал сериал забавным: по их мнению, сексуальный контекст в мультфильме усмотрели только взрослые. Тем временем директор телеканала сообщил, что DR Ramasjang продолжит транслировать сериал и покажет все 20 серий мультфильма.
Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов
Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний.
«При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС.
Украинская компания подтвердила заявку на регистрацию «Спутника V»
Харьковская компания «Биолек» сообщила, что подала в минздрав Украины заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Она сообщила, что «было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак» производства Центра имени Гамалеи, передает ТАСС.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российскую вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Отметим, что третью фазу не завершила ни одна из вакцин от коронавируса в мире.
Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии
В Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, сообщает Daily Mail.
Женщина работала педиатром в институте онкологии в Порту. Она скончалась спустя 48 часов после прививки, передает РИА «Новости».
По словам отца Асеведу, женщина не испытывала проблем со здоровьем. Он рассказал, что после укола у его дочери не было никаких побочных действий. Для выяснения причин смерти женщины будет проведено вскрытие тела.
Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину.
Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения из-за COVID-19
Главные врачи регионов Великобритании готовятся к «перегреву» системы здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По их мнению, это может произойти в ближайшие три недели.
«Многие части Национальной службы здравоохранения (NHS) во всех четырех регионах уже находятся под невероятным давлением. Сейчас наблюдаются очень высокие уровни распространения заболевания среди населения. Число случаев растет почти повсеместно, усиливаясь за счет нового, более заразного штамма. Мы не уверены, что NHS может выдержать дальнейший стабильный рост случаев, и без дальнейших мер есть реальный риск того, что в некоторых районах NHS «перегреется», – передает РИА «Новости» заявление британских врачей.
Вместе с тем медики отметили, что, несмотря на удар пандемии, в системе здравоохранения были проведены крупные изменения для того, чтобы люди с хроническими заболеваниями продолжали получать помощь.
В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58 784.
Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.
Украинские чиновники поссорились из-за госзакупок вакцин от коронавируса
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов намерен отстранить государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» от приобретения вакцин от коронавируса из-за действий ее руководства по дискредитации страны.
«Думаю, что в ближайшее время мы сменим компанию, которая будет исполнять эту техническую функцию по закупке вакцин, поскольку мы не можем рисковать обеспечением вакцинами украинцев», – сказал он, передает ТАСС.
Министр обвинил генерального директора предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова в дискредитации государства перед мировым сообществом. «Вследствие его действий начали ухудшаться наши позиции на переговорах (по поставкам вакцин), и это уже не шутки», – добавил министр.
Между тем ранее Жумадилов обвинил министра здравоохранения в затягивании и срыве переговоров по закупке вакцины. Степанов в среду отверг эти обвинения и сообщил, что Украина в ближайшее время подпишет новые договоры с компаниями, которые будут поставлять вакцины. Он не уточнил, о каких компаниях идет речь.
Тем временем СМИ сообщили, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Вакцинация проходит в одной из частных клиник столицы.
В начале января глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V». Однако главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины, заявив, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний.
Депутат Рады Илья Кива подчеркнул, что заявление Ляшко нацелено на то, чтобы «выслужиться» перед Вашингтоном. Медведчук назвал Ляшко «недоразумением от медицины», а председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что главный санитарный врач лжет, утверждая, будто бы российскую вакцину от коронавируса невозможно зарегистрировать в стране.
При этом Россия выразила готовность полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.
После прививки Pfizer в Норвегии умерли два человека
В Норвегии умерли два человека, сделавшие прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer, сообщило Норвежское агентство лекарственных средств.
«5 января мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Представители агентства проверят, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение, что смерть произошла вскоре после вакцинации. В агентстве добавили, что сейчас прививают людей из групп риска, у которых слабое здоровье и присутствуют серьезные заболевания.
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. Власти в настоящее время начали расследование того, связаны ли смерти с вакцинацией.
Это не первые сообщения о смерти после прививки вакциной Pfizer. Так, в Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Также США погибли шесть человек, привившихся Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии.
Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину, а член Палаты представителей США, республиканец Кевин Брэйди, в декабре получивший первую дозу вакцины Pfizer, заболел коронавирсной инфекций.
«Спутником V» вакцинировались более 1 млн россиян
К настоящему моменту в России прививку от коронавируса «Спутник V» сделали более одного миллиона человек, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
«Больше 1 млн человек в России сейчас провакцинированы «Спутником V», – говорится в Twitter-аккаунте производителя вакцины.
С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг.
Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19.
Британка рассказала о редких симптомах коронавируса
Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон, переболевшая COVID-19 в рождественские праздники, рассказала о редких и тяжелых проявлениях болезни. Кроме температуры и кашля, ее беспокоили боль в глазах и сильный отек.
«Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся, глаза налились кровью», – цитирует женщину РИА «Новости» со ссылкой на Daily Star.
Как отметила Коллинсон, наиболее остро болезнь проявилась на восьмой день самоизоляции, когда женщину начала мучила одышка и тошнота. Она почувствовала себя лучше только на десятый день, однако некоторые симптомы беспокоили ее еще несколько недель.
Ранее ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг.
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