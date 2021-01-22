Бойцов Нацгвардии США переселили из Капитолия на автопарковку

Тысячи военнослужащих Национальной гвардии США, расквартированные в Вашингтоне после событий 6 января, были вынуждены покинуть территорию Капитолия и разместиться на улицах и крытых автостоянках в его окрестностях, пишет Politico.

По словам одного из гвардейцев, подразделению, которое в перерывах между 12-часовыми сменами отдыхало в корпусе Сената имени политика-республиканца Эверетта Дирксена (1896-1969), был отдан приказ покинуть здание. Теперь группа из 5 тыс. бойцов проводит перерывы на соседней крытой парковке, где нет интернета, лишь одна электрическая розетка и один туалет. Издание также опубликовало снимки, на которых можно видеть, как военные отдыхают прямо на полу на автопаровке.

«Еще вчера десятки сенаторов и конгрессменов жали нам руки и благодарили за службу. Через 24 часа мы стали не нужны, и нас выселили в угол гаража. Есть ощущение, что нас чудовищно предали», – цитирует издание Politico слова одного из бойцов.

После публикации материала в ситуацию вмешались сенаторы. Так, сенатор Тэмми Дакворт заявила, что «сделала несколько звонков и была проинформирована о том, что охрана Капитолия извинилась перед гвардейцами, и им будет разрешено вернуться на территорию Капитолия». Позже источник в Национальной гвардии США подтвердил, что ситуация разрешилась и всем войскам было приказано вернуться с автопарковок в Капитолий.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка, передает ТАСС.

Инаугурация президента США Джозефа Байдена состоялась в среду на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения машин. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон со всех концов страны были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

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