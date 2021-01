Россия сократила вложения в американские госбумаги Рогозин дал прогноз по отношениям России и США при Байдене 20 января 2021, 10:56 Текст: Ольга Никитина

Российской стороне не стоит ждать улучшения отношений с Соединенными Штатами в космической сфере после вступления Джо Байдена в должность президента США, считает генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит», – написал Рогозин в Twitter, приведя слова кандидата на пост главы Пентагона Ллойда Остина. Напомним, Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют «растущую угрозу» для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россия пока остается «ключевым противником». В Кремле ранее заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.

Российские дипломаты назвали беспрецедентным отключение связи консульству в Нью-Йорке 19 января 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

Отключение связи российскому консульству в Нью-Йорке стало беспрецедентным актом, заявили российские дипломаты. Об этом представители российской дипломатии заявили РИА «Новости». Напомним, консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи. Линии связи, по данным дипмиссии, отключила американская сторона. Также у консульства возникают перебои с доступом в интернет. Всех граждан России, планировавших обратиться к миссии, просят связаться с ее представителями с помощью электронной почты. Российское консульство в Нью-Йорке уже сутки лишено телефонной связи 19 января 2021, 18:08

Фото: facebook.com/newyork.mid.ru

Текст: Алексей Дегтярев

Консульство России в Нью-Йорке больше суток находится без телефонной связи, сообщила российская дипломатическая миссия. «С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», – говорится в сообщении консульства в Facebook. В дипмиссии попросили посетителей по всем вопросам обращаться по электронной почте. В сообщении не приводятся причины, по которым консульству отключили связь. «Ранее такой ситуации никогда не возникало», – сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве. Кандидат в шефы Пентагона объявил Россию «реальной угрозой» для США 20 января 2021, 01:57

Фото: Monica A. King/CNP Consolidated/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия будет оставаться «реальной угрозой» для Соединенных Штатов на годы вперед. «Россия, вероятно, будет оставаться реальной угрозой [для Соединенных Штатов] на годы вперед, пользуясь открытостью США и вбивая клинья между США и их партнерами в попытке ослабить авторитет и репутацию США», – приводит слова Остина ТАСС. «Россия угрожала демократическим процессам США и оказывала злонамеренное влияние на мировой сцене. Действуя ниже порога вооруженного конфликта, Россия продолжает делать США своей мишенью с помощью ряда изощренных информационных и киберопераций», – считает кандидат на должность главы американского оборонного ведомства. Кандидат на пост главы Пентагона также выразил мнение, что Европе якобы потенциально угрожают возможные усилия России «по подрыву европейской безопасности» в сочетании с последней модернизацией российских вооруженных сил, в том числе ядерных. «В [зоне ответственности] Европейского командования Вооруженных сил США наибольший военный риск связан с агрессивным поведением России, направленным на подрыв европейской безопасности, в сочетании с ее военной модернизацией», – утверждается в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета Сената по делам ВС США. По его словам, речь идет о крылатых ракетах дальнего действия, подводных возможностях ВС России, ее киберпотенциале, «а также разработке и развертывании так называемых новых ядерных систем и большом и разнообразном арсенале нестратегического ядерного оружия». В случае своего утверждения Остин пообещал более детально изучить вопрос безопасности в Европе и при необходимости принять соответствующие решения. Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США назвал Россию «неотложным вызовом». Напомним, в воскресенье МИД заявил о готовности России к нормальному диалогу с США при новой администрации избранного американского президента Джо Байдена. В прошлую пятницу в МИД России констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном. В декабре минувшего года министр иностранных дел Сергей Лавров назвал условия сотрудничества России с будущей американской администрацией. Помпео пригрозил новыми санкциями по «Северному потоку – 2» 19 января 2021, 20:27 Текст: Алексей Дегтярев

Вашингтон планирует в скором времени рассмотреть новые меры против России по законам «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео. Помпео, говоря о введенных санкциях против судна-трубоукладчика «Фортуна», задействованного в строительстве «Северного потока – 2», заявил, что американская администрация намерена рассмотреть новые действия в рамках этого закона, передает ТАСС. Также санкции планируется рассмотреть в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), добавил госсекретарь. «Сегодняшнее объявление [о введении рестрикций] демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и содействовать этому и инструменту российского принуждения («Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в заявлении Помпео. Ранее СМИ сообщили, что германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США. Между тем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. Военная мощь России в Арктике вызвала беспокойство в команде Байдена 20 января 2021, 05:34

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената по делам вооруженных сил США выразил обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи и «агрессивного поведения в Арктике и во всем мире». «Я серьезно обеспокоен наращиванием российской военной мощи и агрессивным поведением в Арктике и во всем мире. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в этом регионе», – приводит слова Остина ТАСС. При этом отставной генерал заметил, что «Соединенные Штаты имеют давнюю историю сотрудничества с Россией в арктическом регионе, и я надеюсь, что оно будет продолжаться». Кандидат на пост шефа Пентагона заявил о намерении «провести оценку ситуации и проконсультироваться с союзниками и партнерами относительно стратегии и техники, необходимых для обеспечения стабильной и открытой Арктики, а также для защиты США, их экономических интересов и сдерживания агрессии», а также в рамках «обеспечения слаженности и эффективности американской стратегии в отношении России». Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заметил, что США наращивают присутствие боевых кораблей в Арктике, а военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями. В свою очередь начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин заявил о росте интенсивности и масштабов морских учений НАТО в Арктике. 26 октября президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В том же месяце Россия завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия ответила на усиление НАТО в Арктике и почему арктический щит России и Китая напугал США. Антонов отреагировал на новые санкции США против «Северного потока – 2» 20 января 2021, 04:56

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Санкции США против «Северного потока – 2» являются проявлением неприкрытой недобросовестной конкуренции и попыткой заставить страны Европы покупать американское сырье, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам Антонова, в Вашингтоне уже давно пытаются всеми способами помешать реализации проекта. «Принято несколько законодательных мер. Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума», – приводятся высказывания посла на странице диппредставительства в соцсети Facebook. «США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников» , – констатировал Антонов. «Все это не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет», – уверен дипломат. Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки «Северного потока – 2». Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2». Москва потребовала устранить неполадки со связью генконсульства в США 20 января 2021, 07:50 Текст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в США потребовало от госдепартамента Соединенных Штатов устранить неполадки со связью в российском генконсульстве в Нью-Йорке. «В связи с отключением телефонной связи в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», – передает РИА «Новости» сообщение дипмиссии. В посольстве указали на проблемы, с которыми столкнулись обращающиеся в консульство россияне. «Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», – добавили дипломаты. «Российские власти не информировали госдепартамент и не просили о нашей помощи в связи с какими-либо проблемами с работой телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке», – заявила в свою очередь представитель госдепа. Дипломат рекомендовала в случае неполадок «немедленно обратиться в компанию, обеспечивающую услуги (телефонной связи)». Накануне стало известно, с 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет. Эксперты увидели политическую подоплеку в отключении связи. Кандидат в госсекретари США назвал Россию «неотложным вызовом» 20 января 2021, 00:59

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Руководители новой американской администрации считают, что шаги и политика России представляют собой вызов для Соединенных Штатов, и намерены уделять этому вопросу значительное внимание, заявил кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате Конгресса США. «Мы говорили о ряде вызовов. Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, – один из тех, что являются неотложными. <...> Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]», – приводит ТАСС слова кандидата в госсекретари Соединенных Штатов в новой администрации на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. В свою очередь отставной американский генерал Ллойд Остин слушаниях в Сенате заявил, что в случае утверждения на должность главы Пентагона намерен «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес. «Если меня утвердят, я буду искать пути, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности, твердо стоять на защите наших интересов и ценностей и оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес», – говорится в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса. В числе таких областей для потенциального сотрудничества Остин выделил контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения. Ранее Блинкен и Остин назвали Китай наиболее значительным вызовом для США. Напомним, в воскресенье МИД заявил о готовности России к нормальному диалогу с США при новой администрации избранного американского президента Джо Байдена. В прошлую пятницу в МИД России констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном. Кремль заявил о грубом давлении США в отношении «Северного потока – 2» 19 января 2021, 13:43 Текст: Алина Назарова

Проект строительства «Северного потока – 2» сталкивается с грубым незаконным давлением со стороны Вашингтона, в Москве об этом сожалеют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Продолжает этот международный проект сталкиваться с грубым незаконным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. Действия, направленные на введение незаконных с точки зрения международного права ограничений в отношении экономических операторов, в том числе имеющих отношение к этому проекту, продолжается и растет. Мы сожалеем в этой связи», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее во вторник Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Кандидат на пост главы Пентагона поддержал продление СНВ-3 20 января 2021, 05:59

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) отвечает интересам национальной безопасности США, заметил кандидат на пост американского министра обороны Ллойд Остин. «Да, я так думаю, и избранный президент [Джозеф] Байден тоже [уверен в этом]», – приводит ТАСС ответ Остина на соответствующий вопрос членов комитета Сената по делам вооруженных сил США. «Контроль над ядерными вооружениями отвечает интересам национальной безопасности США», – добавил Остин. Он также, по сути, высказался против потенциальных сокращений американского ядерного арсенала в одностороннем порядке. «Считаю, что национальным интересам США и их союзников и партнеров отвечает стремление к официальным проверяемым соглашениям по контролю над вооружениями, сокращающим ядерные угрозы со стороны России и Китая», – подчеркнул кандидат на пост американского министра обороны. Кроме того, Остин назвал «очень важной стратегической задачей» стремление США добиться введения ограничений в отношении российского тактического ядерного оружия. Наконец, Остин подтвердил намерение изучить программу ядерной модернизации США, реализация которой началась при американской администрации Барака Обамы. При этом претендент на пост главы Минобороны США предупредил, что будет стремиться к обеспечению того, чтобы эта программа была «экономически оправданной». В то же время Остин охарактеризовал модернизацию ядерного потенциала США как «явный критически важный приоритет в сфере национальной безопасности». В свою очередь кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам также заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3). «Думаю, что мы будем добиваться продления срока действия договора, – заявил Блинкен. – Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента [США], поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса и могу лишь сказать, что на данный момент мы будем добиваться продления срока действия договора». На просьбу дать заверения в том, что в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями США не согласятся на какие-либо ограничения в отношении системы противоракетной обороны, Блинкен заявил: «Трудно представить себе обстоятельства, при которых мы бы пошли на это». Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сообщил, что новая администрация США настроена договариваться с Москвой по вопросу продления СНВ-3. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. В Кремле дали оценку дестабилизации в США 19 января 2021, 14:05 Текст: Елизавета Булкина

Кремль воздерживается от оценок дестабилизации внутреннего положения дел в США, однако признает наличие определенных проблем в Америке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля предположил, что могло привести к серьезной дестабилизации в США. «В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом. Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьезной дестабилизации внутри политический ситуации в стране, которая в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы, к сожалению, вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали», – передает слова Пескова РИА «Новости». «Здесь можем просто констатировать наличие этих проблем. Вряд ли может кто-то это отрицать. Вместе с тем от оценок мы воздержимся», – цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС. Он добавил, что пока президент России Владимир Путин не планирует никаких контактов ни с действующим президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным главой американского государства Джозефом Байденом, поскольку сейчас в Вашингтоне занимаются своими внутренними проблемами. 20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена. Россию назвали «ключевым противником» США в космосе 20 января 2021, 03:58 Текст: Антон Никитин

Кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россия пока остается «ключевым противником». «Космос – это уже арена конкуренции великих держав. Деятельность КНР и РФ в космосе представляет серьезные и растущие угрозы для интересов нацбезопасности США. <...> В то время как Россия является ключевым противником, Китай – растущая угроза», – приводит слова Остина ТАСС. По мнению кандидата на пост главы Пентагона, КНДР и Иран также представляют угрозу для интересов США в космосе, хотя и менее масштабную. «Связанные с космосом угрозы со стороны Ирана и КНДР, такие как создание помех спутниковой связи и сигналам GPS, также растут и представляют опасность для космического потенциала США», – заявил Остин. «Последнее, но не менее важное – рост [масштабов] частной деятельности в космосе – <...> представляет риск для США в том смысле, что правительство должно гарантировать, что она (эта деятельность) не будет вступать в противоречие с <...> государственными активами», – добавил американский генерал, пояснив при этом, что, «согласно некоторым прогнозам, в следующее десятилетие на орбите будет около 54 тыс. новых спутников, которые в основном будут находиться в частной собственности». «Учитывая важность космоса в вопросе влияния на нашу экономическую конкурентоспособность, крайне важно продолжать разрабатывать лучшие практики, стандарты и международные нормы поведения в космосе. Разработка глобальных норм поведения в космосе также будет сдерживать угрожающее поведение и поддерживать права всех стран на ответственное и мирное использование космоса», – добавил Остин. «Другие страны оспаривают возможности США и их союзников вести деятельность в космосе. Баланс наступательных и оборонительных возможностей, а также устойчивая архитектура имеют жизненно важное значение для любой надежной стратегии для сдерживания враждебных действий и защиты <...> интересов США в случае распространения конфликта в космос», – отметил при этом претендент на должность главы Пентагона. В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД России подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Отметим, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России. Зампостпреда России в Женеве раскритиковал политику Трампа в сфере вооружений 19 января 2021, 20:06 Текст: Ксения Панькова

Москва надеется, что администрация избранного президента США Джозефа Байдена откажется от пагубных подходов по теме контроля над вооружениями эпохи Дональда Трампа, заявил заместитель постпредставителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов. По его словам, администрация Трампа вела последовательную пропагандистскую линию, чтобы «оправдать реализацию своих планов в области ракетно-ядерных вооружений» и «навязать международному сообществу свое видение стратегической ситуации в мире, которое не имеет ничего общего с реальностью», передает РИА «Новости». Белоусов отметил, что Трамп пытался запугать как своих союзников, так и остальной мир «некоей российской угрозой», чтобы создать «благоприятные условия для своего военно-промышленного комплекса, который нуждается в расширении потребителей смертельной продукции». «Выступление (Маршалла Биллингсли) показало, что главным препятствием для позитивных изменений в области контроля над вооружениями является то мышление, которое засело в головах у представителей уходящей администрации. Мы остаемся оптимистами и надеемся, что новая администрация (Байдена – прим. ВЗГЛЯД) пересмотрит эти подходы и откажется от такого пагубного для всего остального мира мышления», – заявил российский дипломат. Кроме того, выступая на конференции по нераспространению в Женеве, Белоусов обратился к спецпредставителю Трампа по нераспространению и контролю над вооружениями Маршаллу Биллингсли, который ранее обвинил Москву в последовательном нарушении международных обязательств. Белоусов отметил, что российская сторона долгое время на разных форумах и в различных форматах «выслушивала подобные пламенные речи со стороны представителей администрации Трампа». «Сегодняшняя речь лишь еще раз подтвердила, что в течение последних четырех лет уходящая администрация занималась самой низкопробной пропагандой, манипулированием общественным мнением и откровенной ложью», – заявил Белоусов. По его словам этими приемами, «не имеющими ничего общего с дипломатической практикой», США пытались оправдать отказ от «конструктивного и взаимовыгодного диалога, так необходимого для снятия имеющихся озабоченностей в области контроля над вооружениями», и «свои деструктивные действия» по уничтожению существующей системы международных соглашений в этой сфере. В 2020 году США повторно предложили уже отвергнутые Россией условия по СНВ-3: спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), что Москве «уже неоднократно отвечали». Так, по его словам, российской стороне «пять раз предлагали встретиться, чтобы завершить сделку по заморозке/продлению», на которую Россия якобы «согласилась». По версии США, МИД России отказался от встреч. США считают, что сторонам осталось только определить, «что именно замораживать», максимальный уровень, а также начать «переговоры о верификации». Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американская сторона, предлагая провести встречи по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигала неприемлемые для России условия продления договора. Напомним, Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва готова к продолжению диалога. По его словам, избранный президент США Джозеф Байден изъявлял готовность продлить договор. В октябре в Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 при заморозке или ограничении ядерных арсеналов. Однако Россия опровергла заявление США. Глава МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой. Россия сократила вложения в американские госбумаги 20 января 2021, 09:09 Текст: Наталья Ануфриева

В ноябре 2020 года Россия сократила объем вложений в американские государственные ценные бумаги с 6,1 млрд долларов (в октябре) до 4,9 млрд долларов, следует из документов минфина США. В документе указывается, что на долю долгосрочных облигаций пришлось 1,5 млрд долларов вместо 2,6 млрд долларов месяцем ранее. На долю краткосрочных – 3,4 млрд долларов по сравнению с 3,5 млрд долларов в октябре, передает ТАСС. Крупнейшим держателем госбумаг США в ноябре осталась Япония с показателем 1,26 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает Китай. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему гигантские долги делают США только богаче. Горбачев призвал Россию и США разработать новый договор по контролю вооружений 20 января 2021, 08:27 Текст: Алина Назарова

Москве и Вашингтону следует начать разработку нового договора о контроле над вооружениями, который бы учитывал новые разработки в этой сфере, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев. «За два-три года можно договориться о более масштабном (по сравнению с договором СНВ-3) договоре. Появились новые виды оружия, идет качественная гонка вооружений», – сказал Горбачев ТАСС. Он подчеркнул, что работу над новым документом необходимо начать после продления договора СНВ-3, действие которого рассчитано до 5 февраля 2021 года. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Джо Байдена, как и заявляла, не станет превращать Договор в заложника своих амбиций. Горбачев также выразил мнение, что Россия и США должны обсуждать региональные проблемы на систематической основе. «Сейчас надо поставить обсуждение региональных проблем на постоянную, систематическую основу. Думаю, можно было бы договориться об определенных правилах игры и потом уже смотреть, соблюдаются ли они. Если не соблюдаются – откровенно говорить об этом, обсуждать, что не так, в чем проблема», – сказал Горбачев. По его словам, сложившиеся противоречия нужно решать методами дипломатии. Комментируя ситуацию в самих США, Горбачев заявил, что Соединенные Штаты должны разбираться с беспорядками в Вашингтоне, а не учить других. «То, что произошло (в Вашингтоне), действительно создает угрозу демократии и стабильности американского государства. Но разбираться в причинах, следствиях, делать выводы - это должны американцы. ... Этим надо заняться, а не учить других», – сказал Горбачев. Вместе с тем он выразил уверенность, что в американском обществе будет серьезная дискуссия по этому вопросу. Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.