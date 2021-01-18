Навального арестовали на 30 суток Западные эксперты: В США такого как Навальный осудили бы на 100 лет 18 января 2021, 17:14 Текст: Елизавета Булкина

Блогера Алексея Навального в США за его действия осудили бы на 100 с лишним лет, считает Сопредседатель латвийской партии «Действие» Евгений Король. «Ох, как же я ошибся касательно Навального. Наши СМИ во всю трубят о нем, знакомые в соцсетях пишут о кровавом режиме и прочее (большинство то и в России не были). Честно, я не понимаю российскую власть и структуры. Возьмите пример с США, там бы такого человека уже давно осудили на лет так 100+, и дело в шляпе. России надо то всего-навсего посадить его на лет 15-25 (без права на амнистию), и дело в шляпе. Да, либералы будут годик ныть, но потом все устанут, а через пять лет вообще забудут. Но больше всего злит все же ограниченность и скудоумие людей», – написал он в своем Facebook. Депутат Европейского Парламента Тьерри Мариани в свою очередь сравнил возвращение Навального в Россию с возвращением Ленина. «104 года прошло, а все те же скрытые мотивы!» – заявил он на странице в своем Twitter. «1917 – Германия изнемогает и организует поезд, возвращающий Ленина в Россию, с надеждой дестабилизировать страну. 2021 – истощенный Атлантический Альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой», – написал евродепутат. Он предположил, если бы, например, французский оппозиционер не стал соблюдать условия применения приговора после хищения средств и был бы арестован арестуют, то его арест вызвал бы возмущение. «Если бы французский оппозиционер был арестован за несоблюдение условий условного тюремного заключения, не вернувшись во Францию после выздоровления, наши СМИ сочли бы это нормальным. Но если это происходит в России, они возмущаются! Двойные стандарты!» – подчеркнула в своем Twitter депутат Европарламента Виржини Жорон. У евродепутата Жюли Лешанто вызвала удивление поддержка «прогрессистов» Навального на Западе. «Если бы у политика было такое же отношение, он, конечно, не нашел бы такой же симпатии в СМИ. Но все, что может ослабить Россию, хорошо брать в оборот», – отметила она в Twitter. Ранее политолог Армен Гаспарян предположил, что бы произошло с блогером Алексеем Навальным, если бы тот развернул свою деятельность в США, где в настоящее время начато разбирательство по факту штурма Капитолия 6 января. 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».

ФСИН задержала Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021, 21:09

Фото: REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Находящийся в розыске Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба УФСИН. «В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении УФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний. «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального, а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Москве в Симоновский районный суд столицы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором. В декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. «Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», – отметили в ФСИН. На эту тему Вызовы Навального, как подчеркнули в ведомстве, в УИИ были приостановлены на время прохождения им лечения в берлинской клинике Charitе. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. «Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока. В соответствии с ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Принцип неотвратимости ответственности и неукоснительного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. Так, в 2019 году по материалам ФСИН России в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. «В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. подучетных лиц. Подчеркиваем, эта практика применяется в отношении тех осужденных, кому был дан шанс остаться на свободе, но они им не воспользовались», – добавили в ведомстве. Напомним, в воскресенье Навальный под охраной немецкой полиции был доставлен в аэропорт Берлина, после чего вылетел в Москву. В Германии он находился с августа прошлого года. Лавров запретил Германии хамить России 18 января 2021, 12:44

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и законопослушными, выполняйте свои обязательства, не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению. Мы так разговаривать не будем. Именно это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. И так себя вести нашим партнерам нельзя», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Министр указал, что Россия до сих пор не получила от Германии вещественных доказательств якобы отравления Навального. «Никаких вещественных доказательств, ничего про «три бутылки» какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов», – сказал Лавров. Кроме того, глава ведомства назвал отпиской ответ Германии по российским запросам по Навальному. Он потребовал от ФРГ выполнить свои обязательства и передать результаты анализов Навального, в которых якобы обнаружено боевое отравляющее вещество. «У нас с точки зрения внешнеполитического ведомства остается только один вопрос – господа немцы, французы, шведы, выполните свое международное обязательство, предъявите результаты тех анализов, которые, по вашему утверждению, содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в списках ОЗХО не значится, боевое вещество», – сказал Лавров. Глава МИД указал, что у России нет оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с Навальным. «Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил», – сказал Лавров. Ранее Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Захарова отреагировала на заявления Запада о задержании Навального 18 января 2021, 03:30

Фото: Luiz Rampelotto/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она в Facebook. Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, призвал к немедленному освобождению Навального. Схожие заявления сделали и некоторые другие западные политики и ведомства западных стран. В частности, немедленного освобождения Навального потребовал действующий госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС. Кроме того, руководители институтов ЕС выразили озабоченность в связи с задержанием Навального и призвали к его освобождению. Соответствующие заявления в течение получаса после задержания сделали глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европарламента Давид Сассоли. Эта тема будет вынесена на обсуждение Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающуюся 18 января сессию Европарламента. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального 18 января 2021, 11:37

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Россию. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», – сказал министр, передает ТАСС. Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия обеспокоена задержанием в России Навального и призывает к его немедленному освобождению. «После выздоровления Алексей Навальный по собственному желанию и сознательно вернулся в Россию, потому что видит в ней свою личную и политическую родину. Тот факт, что он был задержан российскими властями сразу после прибытия, абсолютно непонятен», – заявил Маас. По его словам, Россия должна соблюдать права человека, так как является правовым государством. «Эти принципы, разумеется, должны выполняться и в отношении Алексея Навального. Он должен быть немедленно освобожден», – подчеркнул министр. Он также повторил, что Германия по-прежнему ожидает, что российские власти расследуют инцидент с предполагаемым отравлением Навального. Лидеры ЕС также осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Эксперт указал на трусость и некомпетентность главы Госдепа США 18 января 2021, 10:26

Фото: Li Muzi/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Политолог Дмитрий Дробницкий указал на некомпетентность и трусость госсекретаря США Майкла Помпео, который призвал освободить задержанного в России Алексея Навального. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье призвал к немедленному освобождению задержанного по прибытии в Россию Алексея Навального. Комментируя это заявление, Дробницкий в Telegram заявил, что в свете событий в США заявление Помпео, как и он сам, выглядит жалко. «Господин Помпео! Вы выглядите жалко. Напомню вам, что вы, ваш непосредственный шеф и ваша с ним партия только что на глазах у всего мира подверглась одной из самых беспрецедентных атак, нарушающих принцип представления «равных условий всем политическим партиям». В результате этой атаки вы, ваш шеф и вся Республиканская партия вместе оказались в позиции побежденных, побежденных грязно и неправедно. Это при том, что за вашего шефа проголосовало 70 с лишним миллионов американцев, нарушения с почтовым голосованием были очевидны, а транспарентность выборов была не просто минимальной, она была перечеркнута самой процедурой», – отметил политолог. «И вот теперь Вы, повинуясь давлению бюрократов того самого ведомства, которые Вы были призваны реформировать, но не справились, говорите дежурные слова о том, что где-то еще в мире должны обеспечить «равный доступ»? Это же непрофессионально, выглядит смешно и совершенно не соответствует всему тому, чего американцы и люди всей планеты ждали от администрации вашего шефа», – добавил он. При этом Дробницкий указал, что Помпео не «возвысил голос в защиту американцев, которым сейчас шьют дела в связи с так называемым штурмом Капитолия». «Вы помогли тем людям, которые, исполненные чувств патриотизма и справедливости, пришли поддержать вас в Вашингтон? Я уж молчу о том, что человек, которого вы потребовали отпустить, является клиентом ваших политических противников. Возможно, эти противники завтра начнут привлекать к уголовной ответственности вас и вашу семью, как они это сделали с другими сторонниками вашего шефа?» – написал политолог. «Боже, какая некомпетентность! Какая трусость и низость», – констатировал он. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Украина собралась обжаловать полномочия России в ПАСЕ из-за Навального 18 января 2021, 10:45

Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального, заявила глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева. Она указала, что комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека пригласил Навального принять участие в заседании 19 января, посвященном его отравлению. Украинская делегация предположила, что ввиду его задержания в Москве и назначенного на 29 января суда, Навальный не сможет присутствовать на заседании. «Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент, для дальнейших шагов касательно обсуждений и обжалований полномочий РФ, основываясь в том числе на этих событиях», – написала Мезенцева в Facebook. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Политолог: Западные спецслужбы заменят Навального женой Юлией 18 января 2021, 12:32

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«Заявление глав МИД трех прибалтийских государств появилось слишком оперативно. Складывается впечатление, что оно заранее было написано, разложено по пакетам с пометкой «Не вскрывать до особого сигнала» и роздано министрам иностранных дел этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя заявления чиновников стран Запада относительно задержания в Москве блогера Алексея Навального. «Прибалтийские страны послушные, и как только им пришло указание из Вашингтона, они сразу взяли под козырек», – добавил член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло. «Вот и вчера, как только Навального задержали в аэропорту, сработали все закладки. Балтийские страны сделали официальное заявление, потребовав санкций. А так как к голосу таких маленьких стран надо прислушиваться, чтобы их не обидеть, одна из НКО сразу же объявила Навального узником совести», – продолжил эксперт. Манойло также напомнил, что 19 января Алексей Навальный должен выступать в ПАСЕ, что ему вряд ли удастся сделать из СИЗО. «Тогда в ПАСЕ тут же поднимут этот вопрос и, опираясь на уже сделанные заявления западных стран, потребуют ввести против России какие-нибудь санкции. Одновременно члены Парламентской ассамблеи признают, что Навального посадили за расследование дела о его отравлении, и дальше оно будет восприниматься как истинное и как доказанное», – считает собеседник. Политолог предположил, что после инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, который наверняка скажет, что «Америка этого не забудет и не простит», Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции. «Юлия Навальная пока не замечена в связах с иностранными разведками, она была мирной домохозяйкой и, обращаясь к людям, может сказать: «Я такая же, как вы. Мне можно верить». Более того, она, в отличие от своего мужа, не ссорилась с другими оппозиционерами. Наконец, многие наши чиновники смотрят на нее снисходительно. В итоге мы просто рискуем расслабиться, а когда вдруг появится новая конфигурация оппозиции, объединенная под флагом Навальной, будет уже поздно», – заключил Манойло. Ранее лидеры ЕС осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков о возвращении Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Эксперт разъяснил законность задержания Навального 18 января 2021, 10:28 Текст: Олег Исайченко

«Если абстрагироваться от общего отношения к Навальному, то мы поймем, что имеем дело с обычной практикой ФСИН по отношению к тем, кто не выполняет закон», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере безопасности Михаил Аничкин, комментируя задержание находящегося в розыске блогера Алексея Навального после его прибытия в Москву из Германии. «При задержании Навального власти действовали в полном соответствии с законом. Статья 73 УК РФ «Условное осуждение», которая была применена к нему судом в 2014 году, предписывает обвиняемому исполнение определенных обязанностей, в том числе регулярное прохождение контроля по месту работы, регистрации, медицинского обслуживания. В 2017 году его испытательный срок был продлен еще на год, однако выполнить его условия Навальный не смог», – объяснил президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин. Собеседник напомнил, что на прошлой неделе ФСИН достаточно подробно обозначил все те претензии, которые возникли к Навальному за последнее время с учетом нарушения им режима испытательного срока. «Поэтому при его задержании все действовали в рамках российского законодательства, а сам господин Навальный, который позиционирует себя как юрист, должен был об этом знать», – констатировал Аничкин. «Случай Навального вообще уникален, ведь он дважды условно судимый человек. Это не может не вызывать вопросов, учитывая сколько людей в России действительно сидят по таким же статьям. А если вспомнить, что за последний год у нас более чем для 15 тыс. человек условный срок был заменен реальным, и абстрагироваться от общего отношения к Навальному, то мы поймем, что имеем дело с обычной практикой ФСИН по отношению к тем, кто не выполняет закон», – заключил эксперт. Ранее в воскресенье находящийся в розыске блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба УФСИН. «В аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний. Напомним, в декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. «Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», – отметили в ФСИН. О своем возвращении в Москву из Германии Алексей Навальный объявил в среду, 13 января, после чего пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что блогер должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным, потому что с конца декабря Навальный находится в федеральном розыске. Лавров предложил разобраться, откуда у Германии знания для определения «Новичка» 18 января 2021, 14:32

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Сергей Лавров счел интересным вопрос, откуда у Берлина появились возможности для определения отравляющего вещества «Новичок». «Совсем недавно в Германии, как и в Великобритании после дела Скрипалей, нам говорили очень дружно, что никаких исследовательских работ по так называемым «Новичкам» они не вели и, соответственно, у них не должно быть соответствующих маркеров и соответствующих технологий, которые позволили и в Германии, и во Франции, и в Швеции за три-пять дней определить, что это именно какой-то «Новичок», хотя и новой разновидности», – сказал Лавров, передает ТАСС. Министр констатировал, что «немцы, как они сами рассказывали, образцы, взятые в клинике «Шарите» у Навального, передали в клинику бундесвера, где военные, видимо, обладающие соответствующими знаниями, обнаружили запрещенное боевое отравляющее вещество, как они говорят, но какой-то новой модификации». «Откуда у бундесвера и в целом у немцев эти знания – это интересный вопрос. Мы им, кстати, этот вопрос задали в тех обращениях, которые Генеральная прокуратура направила в министерство юстиции ФРГ. Надо с этим разбираться», – подчеркнул Лавров. Он также опроверг информацию о том, что Берлин передал Москве биоматериалы Навального. «Я не знаю, откуда вы взяли информацию о том, что Германия нам передала образцы его тканей, биоматериалы. Это неправда», – заявил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, в ответе, который германские власти прислали РФ три дня назад, «сказано только, что ниже приводятся сведения, полученные от самого Навального и от его жены Юлии». «Никаких не то что биоматериалов, не то что бутылки, о которых идет речь, у нас даже нет ни результатов анализов, ни токсиологического заключения, ничего этого нет», – подчеркнул министр. «Если вам кто-то сказал, что они нам дали одежду, бутылки, его биоматериалы, то вас обманули. Такое случается», – заключил Лавров. Ранее Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Эксперт: Действия Навального – это пренебрежение к закону своей страны или намеренная провокация 17 января 2021, 22:03 Текст: Ксения Панькова

Действия задержанного Алексея Навального являются невежеством и пренебрежением к закону своей страны или намеренной провокацией, считает член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина. По ее словам, несмотря на то что к Навальному «есть целый букет претензий по нарушению российского законодательства», арестовали его исключительно по делу Ив Роше, по которому он отбывает условный срок. «Все по закону и по решению суда. Все, что от Алексея требовалось, – это выполнять требования суда и как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях являться для отметки в органы ФСИН» – написала Бутина в своем Telegram. Она также напомнила, что испытательный срок Навального истекал 29 декабря 2020 года. «То, что сделал Алексей – глупость или выражение намеренного невежества и пренебрежения к закону своей страны, или все же намеренная провокация», – заключила эксперт. Напомним, в воскресенье Навальный под охраной немецкой полиции был доставлен в аэропрт Берлина, после чего вылетел в Москву. В Германии он находился с августа прошлого года. По прилету в Россию он был задержан в аэропорту. «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – говорится в сообщении УФСИН. В ведомстве отметили, что дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей. Политолог: Германская сторона фактически передала Навального ФСИН 17 января 2021, 19:20 Текст: Ксения Панькова

Судьба блогера Алексея Навального предрешена его собственным поведением и деяниями, заявил политолог Алексей Мухин, отметив, что ФСИН и прокуратура должны дать разъяснения о том, в каком статусе он может находиться в России. «Германская сторона фактически передала его (Навального – прим. ВЗГЛЯД) ФСИН для того, чтобы ему изменили меру пресечения», – написал Мухин на своей странице в Facebook. По его словам, сторонники блогера пытаются представить этот, в общем, простой акт как «чуть ли не прибытие Ленина на Финляндский вокзал». «История повторяется в виде фарса, как мы знаем, и это лишний раз подтверждено», – отметил он. Судьба Навального «уже предрешена его собственным поведением и деяниями», добавил политолог. Он подчеркнул, что следственные органы, ФСИН и прокуратура должны дать публичные разъяснения о том, в каком статусе Навальный может находиться на территории России. Напомним, стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Депутат Госдумы: Ажиотаж сторонников Навального ограничится хештегами в Facebook 18 января 2021, 11:07 Текст: Алина Назарова

Депутат Госдумы Антон Горелкин уверен, что задержание вернувшегося из Германии Алексея Навального не приведет к массовым выступлениям в России, поскольку многие россияне разочаровались в блогере. По словам Горелкина, задержание Навального не спровоцирует массовые выступления в его поддержку, и дело не только в морозной погоде. «В свое время нашему берлинскому пациенту действительно удалось консолидировать недовольных и вывести их на улицы в значительном количестве. Речь о событиях в Москве декабря 2011 – января 2012 года. Что тогда сделал вождь оппозиции, мобилизовав людей и отправив их мерзнуть на площади? Уехал на каникулы в Мексику. «Потому что билеты уже были куплены» – так это объясняли. И слал своим продрогшим хомячкам фотки с солнечных пирамид Чичен-Ицы», – напомнил депутат в Telegram. По его словам, «тогда очень многие разочаровались, и хранят это разочарование до сих пор». «Поэтому с того момента ни одно из задержаний оппозиционного блогера не вызывало массовых протестов. Ты за него выйдешь под дубинки ОМОНа, а он уедет отдыхать в очередную теплую страну. И тебя с собой не возьмет. Так что весь ажиотаж его сторонников в очередной раз ограничится хештегами в Facebook», – резюмировал Горелкин. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она. Политолог предположил судьбу Навального в США 18 января 2021, 15:04 Текст: Елизавета Булкина

Политолог Армен Гаспарян предположил, что бы произошло с блогером Алексеем Навальным, если бы тот развернул свою деятельность в США, где в настоящее время начато разбирательство по факту штурма Капитолия 6 января. «Все познается в сравнении. «Мы здесь власть» в США запрессовали по всем правилам аннигиляции. 100 уголовных дел, 300 обвиняемых, CNN требует раздавить троцкистскую гадину. И все это буйство красок – строго в рамках всемирной демократии. Правозащита не даст соврать. Но один вопрос остается: что было бы с нашим бьюти-блогером Навальным, если бы он свою кипучую деятельность осуществлял в Вашингтоне? Из двух ружей застрелился бы по итогу пламенных призывов захватить власть и построить «Прекрасную Америку будущего»? Или просто бы пал, сраженный пулей полицейского под истошные крики «Добить бухаринско-рыковских подлецов» очередного комментатора CNN?» – написал политолог в своем Telegram-канале. Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. И.о. федерального прокурора страны Майкл Шервин сообщил, что около ста уголовных дел возбудили в США по факту штурма здания Конгресса в прошлую среду. Правоохранители открыли порядка 300 досье. Между тем, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». ФСИН попросила арестовать Навального 18 января 2021, 13:04 Текст: Алина Назарова

Федеральная служба исполнения наказания просит суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше», сообщила адвокат блогера Ольга Михайлова. «Как мне сообщили в УВД «Химки», где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдет судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи», – сказала она, передает ТАСС. По ее словам, выездное заседание в УВД проведет судья Химкинского районного суда. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Блогер опроверг избиение сторонницы Навального во Внуково 18 января 2021, 11:23 Текст: Алина Назарова

Блогер Илиас Меркури сообщил, что сторонница Алексея Навального Екатерина Бушкова, якобы получившая травму при задержании в аэропорту Внуково, не сообщала о повреждениях. «Активистка Навального вчера доставлялась в ОВД Лужники из аэропорта Внуково. Каких-либо заявлений в отделе не писала, телефонограмма о травмах не поступала. После разбирательства составлен протокол 20.2 часть 6 прим 1 КоАП РФ (участие в митинге), отпущена домой. Никакой интриги», – написал Меркури в Telegram. Так он прокомментировал сообщения о якобы избиении активистки движения «Весна» Екатерины Бушковой во Внуково. До этого ряд СМИ сообщали, что у девушки зафиксировали черепно-мозговую травму и повреждение глаза. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она.