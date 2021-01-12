ФБР ищет русский след в послании открытки с фразой «Путин сделал это!»

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12 января, вторник | Последнее обновление — 21:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Радиостанция «Голос Америки» отстранила от работы журналистку за попытку задать острые вопросы Помпео
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Можно наплодить кучу феминизированных слов и говорить всегда не только о мужчинах, но и о женщинах. Например: наши врачи и врачихи, доктора и докторессы, медики и медички отважно борются с пандемией! Вот только с точки зрения самого языка, грамматики и истории это звучит нелепо и избыточно.
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Лишение сана бывшего диакона Русской православной церкви Андрея Кураева вызывало различные реакции. Одни полагают это решение назревшим и перезревшим, а самого фигуранта озлобленным сплетником. Другие считают его смелым борцом с развращенными и лицемерными иерархами.
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Украинские «ястребы» и националисты, воодушевленные переменами в Белом доме, постараются реализовать силовой сценарий в Донбассе. Россия всеми путями будет объяснять: силового решения конфликтов не существует.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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ФБР ищет русский след в послании открытки с фразой «Путин сделал это!»
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Федеральное бюро расследований заинтересовалось открыткой, которую глава компании FireEye Кевин Мандиа получил в начале расследования фирмой хакерской атаки на американские ведомства, передало Reuters.
Сообщается, что на открытке изображена карикатура с текстом «Смотрите-ка, это русские!» и «Это сделал Путин!». По данным агентства, спецслужба выясняет, могло ли послание быть связано с российской разведкой. ФБР предполагает, что оно должно было отвлечь внимание компании, расследующей атаку, и предполагает, что отправители могли знать о кибератаке ещё до того, как о ней было объявлено в декабре, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры взломали системы, принадлежащие ряду федеральных ведомств США. Позднее факт взлома подтвердили офис директора Нацразведки, ФБР и CISA. Отмечалось, что злоумышленники осуществили взлом за счёт уязвимости в программном обеспечении IT-компании SolarWinds, и якобы хакеры были связаны с иностранными разведками. Спецслужбы США заявили, что к атаке может быть причастна Россия. В Кремле подчеркнули, что все выдвигаемые против России обвинения не имеют под собой основания и вызваны русофобией.
Командир воинской части в Подмосковье умер из-за тяжелых ранений
Командир воинской части в Ступинском районе Подмосковья умер в машине скорой помощи, он был обнаружен с тяжелыми ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что «медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи», передает ТАСС.
Отмечается, что, предположительно, это могло быть попыткой самоубийства. Следователи начали проверку.
Ранее командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке.
В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму
Международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит «крымской платформы».
«Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», – сказал РИА «Новости» Шеремет.
По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса.
В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите «крымской платформы». «Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму – не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», – сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией.
В то же время глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил киевским властям обсудить вместо «возвращения» Крыма вопрос водной блокады полуострова. «Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», – сказал Гемпель.
По его словам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность.
Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе».
Водитель самосвала не признал вину в ДТП с военными автобусами в Подмосковье
Задержанный водитель самосвала считает, что ответственность за ДТП с колонной автобусов в Московской области несут военные, сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника ТАСС, водитель «в настоящее время не признает свою вину». По версии водителя самосвала, «военные не обеспечили безопасность прохождения колонны».
В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. Четыре человека погибли, 42 получили ранения, все погибшие в ДТП военнослужащие. Водитель грузовика, который въехал в колонну автобусов, задержан, он не пострадал.
Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру
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Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо.
«Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости».
Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа.
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Стали известны подробности о личности водителя врезавшегося в военную колонну грузовика
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Водитель грузовика, врезавшегося 11 января в колонну военных автобусов в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов.
О пристрастии водителя грузовика «Тонар» к гоночным автомобилям и быстрой езде говорят посты на его страницах в соцсетях. Также он участвовал (по крайней мере, как зритель) в ночных дрифтах по Москве, передает «Московский комсомолец».
До недавнего времени мужчина работал в московской фирме «Квант», занимающейся перевозками стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было. Известно, что он арендовал грузовик у фирмы «Триумф ВНВ».
В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского. Сообщалось, что на Новорижском шоссе из-за аварии организовалась пробка длиной в пять километров.
В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России
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Новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев, доминирование которых было гарантировано после окончания холодной войны и распада Советского Союза, пишет Business Insider.
В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, пишет автор Business Insider.
«Испытания – лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию», – отмечает он, передает РИА «Новости».
В статье отмечается, что с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование авианосцев США казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые Вашингтон был вовлечен с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта «порядок» постепенно стал оспариваться.
Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным. «Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», – заключает автор.
Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» была выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны.
Авиакомпания объяснила «сбор денег» Героем России Юсуповым
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Страница в Instagram Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, была взломана злоумышленниками, пилот не проводил сбор денег, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии».
В компании сообщили, что «злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги – Героя России пилота Дамира Юсупова», передает РИА «Новости».
«Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», – подчеркнули там.
На данный момент страница Юсупова недоступна. До этого там был размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию.
Ранее хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы.
Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать.
В России предсказали исчезновение Республиканской партии США
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«Республиканцы, публично отступая от Трампа, пытаются спасти свою партию от исчезновения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал подготовленную некоторыми членами Республиканской партии резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа за события 6 января.
«Причина ренегатства некоторых республиканцев заключается в попытке сохранить партию как таковую после всего произошедшего. Существуют опасения, что трампизм полностью вытеснит республиканизм из политического поля. В условиях, когда истеблишмент не может поддержать уходящего президента, избиратели все равно не собираются от него оступаться», – объяснил политолог-американист Борис Межуев.
«Такое противоречие между верхами и низами в Республиканской партии приводит к тому, что люди мечутся и не понимают, как вести себя в этой ситуации», – констатировал политолог.
При этом собеседник отметил, что на сегодняшний день наблюдается некоторое затишье в политическом конфликте в США. «Часть антитрамповской прессы смягчила свою позицию и даже сообщает, что импичмент президенту и сенатское разбирательство уже не особо нужны. При этом и сам Трамп воздержался от жестких заявлений, которых все ждали от него в понедельник в ходе так и не состоявшейся речи. Вероятнее всего, особую роль в этом сыграл вице-президент Майк Пенс, который провел первый после событий 6 января разговор с Трампом и смог остудить ситуацию», – предположил Межуев.
Однако на фоне серьезного конфликта с демократами возник не менее серьезный раскол внутри самой Республиканской партии, и дальнейшая судьба партии непонятна, считает политолог.
«72% электората республиканцев – это трамписты, и они уже никогда не поддержат тех политиков, кто отступился от Трампа. Этот раскол значительно ослабит электоральные возможности партии в условиях мажоритарной избирательной системы. В такой ситуации ротация кадров внутри партии станет неизбежной, в результате чего трампизм станет основой республиканской идеологии. Так, партия в ее нынешней форме перестанет существовать и на ее место придет некая новая сила», – прогнозирует Межуев.
Ранее конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что присоединится к своим коллегам по Палате представителей и внесет резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. При этом сам Трамп считает виновниками беспорядков членов движения американских антифашистов «Антифа».
Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
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В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V»
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«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям.
«Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник.
Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана.
«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность».
«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба.
Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.
Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев.
Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент.
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Тихановская призвала Литву переименовать Белоруссию
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо, в котором предложила Вильнюсу изменить официальное название Белоруссии с Baltarusija на Belarusia.
В письме говорится, что нынешнее название страны на литовском воспринимается как калька с русского «Белоруссия» и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Из всех предложений Belarusià названа наиболее приемлемым новым наименованием, говорится в сообщении политика в Telegram-канале.
«Со стороны Литвы это (изменение названия – прим. ВЗГЛЯД) могло стать знаком уважения к суверенитету Белоруссии и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа», – отметила Тихановская.
В сообщении также отмечается, что с соответствующей инициативой к Литве Тихановской посоветовал обратиться сам Ландсбергис.
В понедельник стало известно, что Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas).
Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки Трампа
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Рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января.
Капитализация Facebook сократилась на 41 млрд долларов, а Twitter – на 3 млрд долларов.
Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram, с тех пор акции соцсети на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. На данный момент рыночная капитализация компании составляет 731,56 млрд долларов, передает «Коммерсант».
7 января аналогичный запрет для Трампа ввел Twitter. После этого компания потеряла 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до 38,3 млрд долларов.
Напомним, аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
Интерпол выдал ордер на арест россиян по делу о взрыве в бейрутском порту
Интерпол санкционировал арест двух российских граждан Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщают информационные агентства.
Прокошев был капитаном сухогруза Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик, Гречушкин был владельцем судна, передает РИА «Новости».
Ранее журналисты OCCRP провели расследование, они пришли к выводу, что Гречушкин не был владельцем судна, на самом деле им владел киприот Хараламбос Маноли.
В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры.
Автоюрист рассказал о наказании для вероятного виновника трагедии с военными автобусами
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Водителю грузовика, который на трассе «Новая Рига» (Балтия, М-9) врезался в колонну военных автобусов, грозит до семи лет лишения свободы, если его все-таки признают виновным в ДТП, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько.
В Подмосковье на обочине на Новорижском шоссе стояла колонна военных автобусов, в которую въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения. Водитель грузовика не пострадал. Также он не признал вину и выразил уверенность, что ответственность за ДТП несут военные.
«С одной стороны, здесь непосредственно прямая вина водителя грузовика, потому что он въехал в стоящее транспортное средство. Это означает, что он выбрал неправильную скорость движения и не обеспечил безопасность движения. С другой стороны, в СМИ была информация, что автобусы стояли на обочине по причине неисправности головного ТС, и, вероятно, специальные предупреждающие знаки не были выставлены, что также является нарушением», – говорит Радько.
Автобусам по большей части попросту деваться было некуда, поскольку этот участок трассы имеет крайне мало площадок для отстоя аварийной техники, продолжает автоюрист. Он также обращает внимание на то, что в месте аварии специальных аварийных карманов не было, поэтому автобусам попросту было негде «спрятаться».
«Все, что мог сделать водитель в той ситуации – принять крайне правое положение и остановиться, что и было сделано. Возможно, колонна не была обозначена и там не были выставлены знаки аварийной остановки – мы этого не знаем. В любом случае даже если их не было, не заметить колонну из автобусов очень сложно, поэтому в данном случае отсутствие предупреждающих знаков не являются причиной происшествия. То есть вина водителя грузовика здесь есть», – уверен собеседник.
Эксперт рассказывает, что исходя из того, что ДТП повлекло за собой смерть двух и более лиц, а водитель самосвала на момент аварии был абсолютно трезв, ему грозит до семи лет лишения свободы. В случае, если установят, что он все-таки был пьян, то ему грозит до 15 лет колонии. Также автоюрист отметил, что на смягчение приговора могут повлиять такие факторы, как поведение водителя после происшествия, признание вины, возмещение ущерба, отсутствие судимости и другие.
По факту ДТП со смертельным исходом Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала.
БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний
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На полигоне Ашулук российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» нанес бомбовый удар по наземной мишени, сообщил источник в ОПК.
Как рассказал источник РИА «Новости», БПЛА продолжает проходить летные испытания. «Охотник» выполнил «бомбометание из внутрифюзеляжного отсека свободнопадающими неуправляемыми авиабомбами калибра 500 кг». Подчеркивается, что «цель была поражена с высокой точностью», причем это были не первые испытания по поражению бомбами наземных целей.
Новейший «прицельно-навигационный комплекс позволяет» беспилотнику «применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию», сказал источник. БПЛА может автономно поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении внешнего целеуказания в воздухе.
Напомним, сообщалось, что во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
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Россиянам пообещали «иссиня-черные» морозы
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Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные, «иссиня-черные» морозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд сообщил, что «в центре европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте) закрашивается иссиня-черным цветом». По его словам, «синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии», и «чем сильнее аномалии, тем гуще цвет», передает РИА «Новости».
«Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», – сказал синоптик.
Так, «посинеют» Северо-Запад, центральная часть страны, Поволжье, Урал и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались пять лет назад, отметил он.
«Там температура ниже нормы на семь-десять градусов (... ) Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было», – сказал Вильфанд.
Ученый пояснил, что такая ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России.
«Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов (... )Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели - в пятницу и субботу», – добавил он.
При этом холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу аномалия достигнет семи-восьми градусов, а к субботе – десяти градусов.
Аномально холодная погода продержится, как минимум, до субботы. Похолодает и на юге европейской России.
«Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом», – заключил синоптик.
Ранее москвичам пообещали аномальные морозы на всю неделю.
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