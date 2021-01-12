Путин попросил прокуратуру обратить внимание на нацпроекты и выборы в Госдуму

Сопровождение реализации национальных проектов, защита окружающей среды и обеспечение законности на предстоящих выборах в Госдуму требуют самого серьезного внимания со стороны органов прокуратуры, заявил президент Владимир Путин в поздравлении работников прокуратуры с профессиональным праздником.

«Самого серьезного внимания требуют и другие направления, среди них надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защита окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную думу», – сказал Путин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Президент указал, что «в каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально». «Полномочий и компетенций для этого у вас достаточно», – добавил глава государства.

Кроме того, Путин заявил о необходимости «наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета».

Глава государства также отметил, что с учетом выполнения прокуратурой важнейших функций по обеспечению прав, законных интересов граждан и государства, ее конституционно-правовой статус в прошлом году был значительно усилен, в том числе закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов. Он напомнил, что был установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры.

«Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного – чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона. Хочу поблагодарить российских прокуроров за добросовестное отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные качества», – сказал Путин.

В России 12 января отмечается День работника прокуратуры.