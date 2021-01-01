Задержан сбивший на трассе фельдшера скорой пьяный водитель

фельдшера скорой помощи, сотрудника ДПС и двух спасателей в Подмосковье, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Следователи задержали пьяного водителя, выехавшего на встречную полосу и сбившего

«Следователем следственного отдела по Серпухову задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии опьянения и повлекшего гибель человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ)», – передает ТАСС слова Врадий.

Она добавила, что в ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие планирует ходатайствовать о его аресте.

Напломним, утром 1 января на трассе А-108 в городском округе Серпухов водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и сбил сотрудника ДПС, фельдшера скорой помощи и двух спасателей, оказывавших помощь пострадавшим в аварии. В результате фельдшер погиб на месте, сотрудник ДПС госпитализирован.

По данным подмосковного главка полиции, в ходе первого ДТП, на которое была вызвана скорая помощь, автомобиль наехал на препятствие, из-за чего пострадали три человека.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что ведомство контролирует расследование уголовного дела о нарушении ПДД, которое совершено в пьяном виде и повлекло по неосторожности смерть человека.