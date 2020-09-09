Малофеев усмотрел в картине про кавказских боевиков в Третьяковке экстремизм

Взгляд
9 сентября, среда  |  Последнее обновление — 23:21  |  vz.ru
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Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток – 2»

Судьба важнейшего для России газопровода висит на волоске REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
Канцлер Германии заявила, что судьба важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» будет решаться не Германией, а Евросоюзом в целом. Именно таким ей видится ответ на ситуацию с Алексеем Навальным. Может показаться, что это грозное предзнаменование для газопровода, в строительство которого уже вложены миллиарды евро. Но что на самом деле имела в виду Ангела Меркель? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Казус Ефремова актеров ничему не научил

Андрей Ашкеров, философ
Товарищеский суд актеров как выносил, так и выносит моральные вердикты. И все только по праву членства в профсоюзе. Подробности...
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Как выживают «дельфины» капитализма

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают альтруистическими качествами, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
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    Малофеев усмотрел в картине про кавказских боевиков в Третьяковке экстремизм

    9 сентября 2020, 22:40

    Текст: Антон Никитин

    Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев усмотрел экстремизм в картине художника Алексея Каллимы «Между случайностью и необходимостью», представленной в экспозиции выставки «Поколение XXI» в здании Новой Третьяковки на Крымском валу.

    На картине художник изобразил отдых боевиков, один из которых расслабленно отдыхает, отбросив автомат, а второй молится.«Это разжигание ненависти. Это экстремизм. Потому что русские солдаты, которые тогда назывались федеральными войсками, защищали нашу Родину, ее территориальную целостность именно от этих людей. Они были врагами нашего государства. Они были террористами и экстремистами. И то, что сейчас происходит в Третьяковке – это попытка героизации терроризма и прямых врагов России. Это свое наименование они подтвердили действиями: нечеловеческими пытками и злодейскими убийствами», – написал Малофеев на своей странице в соцсети Facebook.

    «Происходящее – это безусловно уголовное преступление. Наш правозащитный центр общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» готовится к соответствующим юридическим действиям. Это будет заявление, как в прокуратуру, так и в соответствующие органы, которые должны бороться с экстремизмом», – сообщил Малофеев.

    «Но что нас действительно удивляет – так это не то, что подобное «творение» позволил какой-то так сказать художник. А то, что полотно выставила у себя уважаемая государственная Третьяковская галерея. Это, конечно, серьезный симптом и с ним нужно разобраться. Одно дело, если это показывать в частной галерее своим друзьям. И совсем другое, если это выставлено в государственной галерее, существующей в рамках концепции воспитания и культуры, принятой в России. Случившееся – невозможная публичность для таких артхаусных экспериментов», – подчеркнул Малофеев.

    Напомним, 3 июля в здании на Крымском Валу открылась новая выставка – «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». Смирнов и Сорокин передали в дар галерее более 100 произведений современных молодых художников, а также пожертвование на самостоятельную закупку музеем произведений современного искусства. В экспозиции представлены работы художников Виктора Алимпиева, Таус Махачевой, Давида Тер-Оганьяна, Алисы Йоффе и многих других, передает ТАСС.

    Художник Алексей Каллима, как писала газета ВЗГЛЯД, является беженцем их Грозного, что и обусловило появление в его раннем творчестве чеченской тематики. Так, к первой московской биеннале 2005 года он подготовил фреску, на которой в виде серпа и молота символически была изображена схватка боевика и федерала. Молот символизировал христианский крест, а серп – исламский полумесяц. Но более 10 лет назад художник отошел от темы войны — в его произведениях сейчас преобладают романтизированные образы повседневной жизни. В 2006 году художник стал лауреатом премии «Инновация», получив награду за работу «Челси — Терек». Это написанная флуоресцентными красками картина, изображающая  футбольный матч между английским «Челси» и грозненским «Тереком».


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