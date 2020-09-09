В России прошел фестиваль стримов «Таврида рядом»

В рамках фестиваля фестивалей «Таврида – АРТ» с 4 по 6 сентября прошел фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом», в котором приняли участие молодые деятели культуры и искусств из 73 регионов России.

Всего было организовано 2014 мероприятий, фестиваль стримов и концертов во дворах совмещал онлайн- и офлайн-форматы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники провели концерты и творческие встречи на открытых площадках в своих городах, а также онлайн-лекции, мастер-классы, воркшопы с известными представителями арт-индустрии на тему культуры и искусства. Все выступления транслировались в прямом эфире в аккаунтах творцов во «ВКонтакте», Instagram и YouTube.

Среди наиболее ярких стримов – концерт ансамбля народного танца «Мириданс» из Татарстана в сопровождении ансамбля народных инструментов Melodi. На уличной сцене выступили более 100 талантливых артистов, было исполнено 20 хореографических композиций народов России.

Спектакль «Nota Bene 1945» коллектива «Нетеатр» из Нижегородской области, рассказывающей о девочке Тате, основан на реальных событиях и посвящен теме Великой Отечественной войны.

Режиссер и постановщик спектакля Дмитрий Сухотерин написал и поставил пьесу по воспоминаниям своей школьной учительницы о детях, гуляющих по улице Семашко в поисках «трофеев»: гильз и осколков снарядов.

Стрим-марафон о книгах, блогах и литпроцессе подготовлен Telegram-каналом «Саша и Лев» совместно с подкастом «Ковен дур», книжным блогером Евгенией Власенко (Knigagid), писателем и литературным антропологом Ольгой Брейнингер и главредом онлайн-журнала «Прочтение» Полиной Бояркиной. В режиме нон-стоп участники обсудили самые актуальные вопросы современной литературы и взаимодействие медиа и книжной индустрии.

Ключевые направления фестиваля стримов: музыка, литература, изобразительное искусство, театр, хореография, кино и юмор. В рамках фестиваля «Таврида рядом» лучшие участники получат финансовую премию в размере от 5 до 30 тыс. рублей за реализацию идеи.

Фестиваль «Таврида – АРТ» проходил с 2 по 6 сентября в Крыму. Мероприятие объединило все направления искусства и было проведено в онлайн- и офлайн-форматах. Главными событиями фестиваля 2020 года стали шоу-концерт «Таврида вдохновляет», фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» по всей стране и кастинг-платформа «Таврида – АРТ». Первый фестиваль прошел в 2019 году, его зрителями стали более 92 тыс. человек. Фестиваль «Таврида – АРТ» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив».