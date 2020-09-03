Журналистка Меркачева обвинила коммунистов в попытке ввести цензуру в Хакасии

Правозащитница и журналистка Ева Меркачева сравнила привлечение прокуратуры депутатом КПРФ Юрием Афониным для проверки «ГТРК Хакасия» с попыткой оказания давления на СМИ за то, что оно критикует политику главы региона Валентина Коновалова.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, обладательница премии «Золотое перо России», журналистка Ева Меркачева прокомментировала обращения депутата-коммуниста Юрия Афонина с требованием проверить деятельность ГТРК Хакасия в связи с критикой политики главы региона Валентина Коновалова.

«Очень странно, что депутат Афонин оказывает давление на журналистов за то, что они не хвалят местные власти. Считаю, что таким образом он оказывает медвежью услугу и самому губернатору Хакасии и его пресс-службе. Я убеждена, что обсуждение информационной картины региона не должно происходить с привлечением правоохранителей», – цитирует Меркачеву «Хакасия информ».

По словам правозащитницы, такие меры «попахивают возвращением советской цензуры». Неприкрытое вмешательство в деятельность СМИ угрожает свободе слова как таковой, отметила Ева Меркачева.

Ранее Афонин, считающийся негласным «куратором» от КПРФ молодого губернатора Хакасии Валентина Коновалова, обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность «ГТРК Хакасия». Афонин недоволен тем, как региональное СМИ освещает деятельность его подопечного, о чем он рассказал в интервью одному из местных онлайн-изданий.