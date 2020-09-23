В Турции завелся опасный вид комара

В Турции начал быстро распространяться азиатский тигровый комар, способный переносить желтую лихорадку и вирус Зика, сообщают турецкие СМИ.

Скопления этих животных обнаружили в крупных районах Стамбула, ранее они не были распространены на территории Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на HabberTurk.

По мнению ученых, эти комары хорошо приспосабливаются к новым условиям.

«Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить такие заболевания, как желтая лихорадка и вирус Зика», – пояснил доцент Стамбульского университета Керем Этера.

По его словам, комары могут не только заражать людей серьезными болезнями, но и повышать аллергическую реакцию своими укусами.

В августе Роспотребнадзор сообщил, что в европейской части России замечены тропические постельные клопы, их численность увеличивается с каждым годом.

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что такие клопы могут передавать человеку опасные заболевания.