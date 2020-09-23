Отправитель отравленного письма требовала снятия Трампа с выборов

Подозреваемая в отправке отравленного письма президенту США Дональду Трампу призывала американского лидера отказаться от участия в президентских выборах, следует из материалов федерального окружного суда по западному округу штата Нью-Йорк.

Согласно судебным материалам, посылка от 53-летней гражданки Канады Паскаль Ферьер содержала записку, в которой она обращалась к американскому лидеру с требованием «сдаться и отказаться от выдвижения [своей кандидатуры] на предстоящих [президентских] выборах». При этом она отмечала, что письмо содержит «особенный подарок».

«Если он не сработает, я подберу более эффективный рецепт яда или воспользуюсь оружием, когда смогу приехать», – передает ТАСС выдержку из записки, которую направила женщина президенту США.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР) США, шесть аналогичных писем, также отправленных из Канады, были перехвачены ранее в сентябре в штате Техас. На них были обнаружены отпечатки пальцев Ферьер, однако не указывается, содержали ли они ядовитые вещества. Во вторник женщина должна предстать перед судом.

В минувшую субботу американские СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов США перехватили адресованное Трампу письмо из Канады с ядом рицин. В понедельник предполагаемый отправитель отравленного письма Трампу был задержан при попытке въехать в США из Канады.

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