США потребовали от Кипра сменить позицию по санкциям ЕС против Белоруссии

Соединенные Штаты призвали Кипр снять возражения по вопросу ограничительных мер ЕС в отношении Белоруссии, заявили в Госдепе.

«Мы призвали их присоединиться к консенсусу, чтобы позволить ЕС двигаться вперед, чтобы это был согласованный странами-единомышленниками, единый подход», – передает «Интерфакс» слова заместителя помощника госсекретаря США по европейским делам Джорджа Кента.

В понедельник министры иностранных дел стран – членов Евросоюза не сумели согласовать список лиц в Белоруссии, в отношении которых планируется ввести санкции. Сообщалось, что решение заблокировал Кипр.

Напомним, Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по событиям в Белоруссии. Москва заявляла, что Запад в ситуации с Белоруссией нарушает основополагающие принципы Устава ООН, используя для продвижения собственных интересов незаконные санкции.

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