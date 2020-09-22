Иностранцам с близкими родственниками в России решили продлить действие визы

Правительство внесло в Госдуму законопроект, увеличивающий до года срок действия многократной долгосрочной визы иностранцам, являющимся близкими родственниками россиянам, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Законопроект предусматривает возможность оформлять многократные долгосрочные частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) граждан Российской Федерации», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки.

Для таких иностранных граждан законопроектом увеличивается срок действия многократных частных виз до одного года, при этом исключается из действующего законодательства ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории РФ по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

«Таким образом, разрешенный период пребывания указанной категории иностранных граждан в Российской Федерации составит срок до одного года, который создаст комфортные условия для оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации», – говорится в материалах.

16 сентября стало известно, что въезд для родственников россиян решено упростить.