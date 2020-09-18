Конгрессмены США обвинили Белый дом в дискриминации азиатов

Американская Палата представителей осудила «все формы антиазиатских настроений, связанные с COVID-19», сообщают СМИ.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Белый дом использует «опасные, ложные и оскорбительные термины», говоря о коронавирусе, и «подогревает нетерпимость».

Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения и Центры по контролю и профилактике заболеваний США не раз призывали не связывать инфекционные заболевания с конкретными национальностями.

Демократы не раз критиковали главу американского государства Дональда Трампа за то, что он называет коронавирус «китайским вирусом», передает ТАСС со ссылкой на Hill.

По мнению демократов, такая позиция привела к всплеску дискриминации в отношении американцев азиатского происхождения.

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла соответствующую резолюцию.

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Джордан напомнил, что демократы в одном из подкомитетов Палаты представителей на слушаниях в январе сами назвали вирус «уханьским».

Напомним, Трамп пообещал, что он, в отличие от демократа Джозефа Байдена, привлечет Китай к ответственности за распространение коронавируса по всему миру.

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