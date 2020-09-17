Президент Польши назначил дочь своим советником

Дочь президента Польши Кинга Дуда стала советником своего отца Анджея Дуда на общественных началах.

«Советник на общественных началах – это волонтер. Она не получает никакого вознаграждения на этой должности», – передает РИА «Новости» слова президента Польши.

Всего на сайте президента содержится информация о 13 советниках президента на общественных началах и семи советниках, которые получают за свою работу вознаграждение.

Напомним, дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп также является советником своего отца на общественных началах. Недавно она заявила о возможном уходе из Белого дома.