Лукашенко попросил у Путина новое вооружение для Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что попросил у своего российского коллеги Владимира Путина поспособствовать поставкам в страну новых типов вооружения.

«Просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти», – цитирует Лукашенко БелТА.

О каких именно вооружениях идет речь, не уточняется.

Он добавил, что главы государств также договорились продолжать учения «Славянское братство» в Белоруссии, которые проходят под Брестом.

«Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет. Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко прошли в Сочи в понедельник. Встреча глав государств продлилась более четырех часов. Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».