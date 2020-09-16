Американский флот отчитался о совместных с НАТО учениях в Черном море

ВМС США провели совместные с НАТО учения в Черном море, говорится в сообщении 6-го флота.

«После операций в Адриатическом море подразделения ВМС США и НАТО 15 сентября 2020 года снова провели совместную морскую и воздушную учебную миссию в Черном море», – передает РИА «Новости» сообщение флота.

Сообщается, что в учениях приняли участие эсминец ВМС США «Рузвельт», самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в Германии самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.

«Учебная миссия является частью продолжающейся интеграции авиационных и морских подразделений 6-го флота США. Конечная цель – усовершенствовать совместные оборонные действия, чтобы лучше защищать корабли ВМС США», – добавляется в сообщении.

Напомним, во вторник силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС США «Франклин Рузвельт» в акватории Черного моря.

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