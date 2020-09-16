Американский десантный корабль направился в Черное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, говорится в сообщении 6-го флота США.

«USNS Yuma, корабль Командования морских перевозок ВМС США, начал переход в северном направлении к Черному морю для начала регулярных морских операций. 6-й флот регулярно проводит операции в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в регионе», – передает РИА «Новости» сообщение 6-го флота ВМС США.

Напомним, во вторник силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС США «Франклин Рузвельт» в акватории Черного моря.

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