В Ростовской области запретили продажу зажигалок несовершеннолетним

В Ростовской области запретили продажу несовершеннолетним зажигалок и баллончиков для их заправки, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

«На очередном заседании донского парламента депутатами Законодательного Собрания Ростовской областной принят закон, запрещающий розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ (зажигалки и баллончики для их заправки)», – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным областного заксобрания, в настоящее время на территории Ростовской области и в других регионах России отмечается распространение такого вида токсикомании, как сниффинг – вдыхание газов из зажигалок либо из баллончиков, которые предназначены для заправки зажигалок.

Отмечается, что факты гибели несовершеннолетних в результате вдыхания паров токсичного газа ежегодно фиксируются на территориях России.

Кроме того, за розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ установлен административный штраф.

«Для граждан – в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей», – добавили в пресс-службе.

В феврале сообщалось, что общественная палата подготовила проект закона, запрещающий продажу определенных видов газа детям. Тогда впервые поднялась тема того, что в подростковой среде практически во всех регионах России фиксируется быстрое распространение такой формы токсикомании, как сниффинг, при которой состояние опьянения достигается вдыханием бытового газа, используемого для зажигалок или в самих зажигалках.

Сниффинг – подростковый феномен. Это явление распространено среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Шесть-девять лет – самый ранний возраст тех, кто практикует сниффинг. По данным Следственного комитета, в России в период с 2016 по 2018 год более 360 детей погибли из-за токсикомании, в частности вследствие вдыхания бытового газа.