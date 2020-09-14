В Эстонии открыли памятник патриарху Алексию II

Памятник патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, который скончался в декабре 2008 года, открыли в Эстонии во дворе Богоявленской церкви в городе Йыхви, где он служил настоятелем.

«В этом году нашему храму исполнилось 125 лет. Но в этом году мы отмечаем и другую дату – 70 лет с момента начала служения в нашем храме Алексия II, для которого Йыхви стал домом в 1950-1957 годах и о котором до сих пор вспоминают наши пожилые прихожане», – сказал настоятель церкви отец Андрей Суслов, передает ТАСС со ссылкой на газету Postimees.

Летом прошлого года инициативная группа жителей Йыхви выступила с предложением установить памятник патриарху на территории Богоявленской церкви. Автором бюста стал украинский скульптор Эльданиз Гурбанов.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II , 18 лет возглавлявший Русскую православную церковь, скончался 5 декабря 2008 года на 80-м году жизни в своей резиденции в Переделкино.

Алексий II родился 23 февраля 1929 года в Таллине в семье священнослужителя. С раннего детства Алексий прислуживал в церкви под руководством своего духовного отца протоиерея Иоанна Богоявленского, впоследствии – епископа Таллинского и Эстонского Исидора.

В 1949 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, а в 1953 году – Ленинградскую духовную академию. В апреле 1950 года рукоположен в сан священника, был священником одного из православных приходов, а позднее – настоятелем Богоявленской церкви города Йыхви.

С 1960-х годов был управляющим делами Московской патриархии, а с 1965 года также председатель Учебного комитета при Священном синоде. В феврале 1968 года Алексий был возведен в сан митрополита.

С 7 июня 1990 года – патриарх Московский и всея Руси. Алексий был пятнадцатым предстоятелем Русской православной церкви с введения патриаршества на Руси.