Россия выкупила более 90% грузинских экспортных яблок

Грузия в этом году продала в Россию 466 тонн яблок, что составляет более 92% от общего экспорта в 505 тонн, сообщило министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В целом экспорт яблок вырос на 300%.

Кроме России, Грузия продала яблоки Казахстану – 37 тонн и Армении – две тонны.

Россия в сообщении названа, наряду с Казахстаном, «традиционным рынком».

Доходы от экспорта яблок составили 218 тыс. долларов – это на 250% выше прошлогоднего показателя.

После войны-2008 между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, однако активно развиваются экономические и гуманитарные отношения.