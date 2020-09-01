Генерал НАТО обсудил в Тбилиси обстановку в Абхазии и Южной Осетии

Командующий сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотье обсудил во вторник в Тбилиси вопросы взаимодействия с Грузией, а также обстановку на «оккупированных территориях», как Грузия называет Абхазию и Южную Осетию. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Натовский главком прибыл в Тбилиси в связи с тем, что здесь 7 сентября начинаются многонациональные учения «Достойный партнер – 2020» («Noble partner»), в которых примут участие более 2,7 тыс. военнослужащих из Грузии, США, Польши, Франции и Великобритании. 1 сентября на Вазианском военном полигоне в Тбилиси в связи с предстоящими маневрами уже находящиеся в Грузии американские десантники провели показательную высадку с самолета.

Затем генерал Клотье провел встречи в Минобороны Грузии. Глава грузинского военного ведомства Ираклий Гарибашвили рассказал о реформах в Силах обороны страны, которые приводятся к стандартам НАТО.

Также стороны обсудили участие грузинских военных в международных миссиях НАТО и Евросоюза.

Членство в НАТО Грузии было обещано в апреле 2008 года, однако страна пока не получила «План действий» для вступления в Североатлантический альянс.