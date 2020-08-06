Москва обвинила Вашингтон в попытке заглушить предложения о сотрудничестве

Доклад Госдепартамента США об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.

«Упомянутый доклад [Госдепартамента США] – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества [с Вашингтоном] в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира», – отмечается в заявлении на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

Посольство подчеркивает также, что этот документ Госдепартамента по сути нацелен на дискредитацию альтернативных источников информации. «Государственному департаменту [США] крайне не нравится существование альтернативных источников информации. Для их дискредитации задействованы серьезные ресурсы. Любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется «дезинформацией» на службе «Кремля» и российских спецслужб», – подчеркнули в диппредставительстве России.

Российские дипломаты отметили, что в докладе Госдепартамента США «доходит до абсурда». В частности, к «официальным правительственным коммуникациям» американское внешнеполитическое ведомство отнесло лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию «Говорит Москва», подчеркивается в комментарии.

«Если это – вершина всей конструкции, которую американские коллеги так тщательно выстраивали, то она больше походит на карточный домик», – указали в посольстве.

«Российским и иностранным СМИ, осмеливающимся критиковать США, следует иметь в виду, что они могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения. Их ресурсы в американских соцсетях рискуют быть в итоге заблокированными без объяснения причин», – констатирует российская дипмиссия.

Ранее Госдепартамент США в специальном докладе об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» объявил Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды. По версии авторов доклада, «российская экосистема» якобы заключается в задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей. По мнению Госдепартамента, власти России ответственны за развитие подобных тактик как части подхода по использованию информации в качестве оружия.

Россия неоднократно отвергала утверждения западных стран о том, что занимается какой-либо дезинформацией. В частности, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подчеркивал, что обвинения в адрес России и Китая в распространении дезинформации о коронавирусе – очередное проявление русофобии и синофобии со стороны Запада.

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