Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи поднимался на 0,43%, до 2993,02 пункта, индекс РТС – на 0,67%, до 1274,05 пункта, передает ТАСС.

К 10.10 индекс Мосбиржи торговался на уровне 2998,62 пункта (+0,62%), а РТС рос на 1,05%, достигая отметки в 1278,96 пункта.