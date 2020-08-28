МИД раскритиковал США за отмену запрета применять силу против журналистов

Взгляд
28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 17:54  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

В Кремле выразили сожаление в связи с отставкой Абэ Franck Robichon/REUTERS
Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минимальный возраст для голосования надо поднимать

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сегодня буквально сносится инфраструктура взрослости. Причем это выглядит довольно парадоксально. На самом деле мир стремительно стареет. Молодых даже количественно становится все меньше. Однако именно сейчас происходит какая-то странная и дурная экспансия молодости. Подробности...

Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...
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Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
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    МИД раскритиковал США за отмену запрета применять силу против журналистов

    28 августа 2020, 17:17

    Текст: Евгения Шинковская

    МИД России негативно оценил решение США отменить запрет на применение силы в отношении журналистов, якобы вызванное сложностью в отличии представителей СМИ от протестующих граждан.

    Москва рассчитывает на беспристрастную реакцию профильных международных структур в связи с решением Вашингтона. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД.

    «Подобное решение создает опасный прецедент легитимизации полицейского насилия в отношении представителей прессы, что противоречит не только американскому законодательству, в частности первой поправке к Конституции США, но и общепринятым демократическим принципам в области обеспечения свободы СМИ и беспрепятственной деятельности журналистов», – подчеркнули в российском дипведомстве.

    В министерстве назвали неубедительной приведенную Соединенными Штатами аргументацию о том, что запрет на применение силы, принятый в конце июля этого года, «не позволяет силовым ведомствам качественно выполнять свою работу по поддержанию порядка из-за невозможности отличить во время беспорядков мирных граждан, в частности представителей СМИ, от агрессивно настроенных демонстрантов».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.


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