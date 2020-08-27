Американский ветеран указал на уязвимость России в случае войны с НАТО

Взгляд
27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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СССР подарил Китаю сепаратистскую проблему

Уйгуры остаются самым большим и самым непокорным нацменьшинством Китая REUTERS/Huseyin Aldemir
США готовятся обвинить китайское руководство в геноциде уйгуров &#8722; мусульманского меньшинства, по сей день доставляющего КНР множество проблем. Эти проблемы могли быть российскими, поскольку некогда уйгуры пытались стать гражданами СССР. Почему Сталин отверг их просьбу? И почему именно сейчас Вашингтон вдруг озаботился судьбой этого 12-миллионного тюркского народа? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...

Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
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Русской традиции бить немцев на их территории – 285 лет

Тимур Шерзад, журналист
26 августа 1735 года русские регулярные войска впервые вышли к реке Рейн, пройдя сквозь все германские земли. В тот раз они шли на помощь немцам, но вскоре русско-германские отношения заиграли совсем другими красками. Подробности...
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США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

Лукашенко не случайно вооружился автоматом

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Американский ветеран указал на уязвимость России в случае войны с НАТО

       27 августа 2020, 09:09
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания», заявил ветеран ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс.

    «Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти», – передает РИА «Новости» слова Дисмьюкса.

    Он отмечает важность торгового флота для России, которая, по его словам, занимает второе место после Китая по количеству торговых судов под национальным флагом. Ветеран ВМС США считает, что в случае теоретической «агрессии» со стороны России НАТО должно объявить полную блокаду и обеспечить ее соблюдение всеми доступными гражданскими и военными средствами.

    «Запад должен убедительно угрожать России лишением права пользования Мировым океаном», – заявил Дисмьюкс.

    По его мнению, блокада оставит Россию без возможности использовать Мировой океан в глобальном масштабе в любых целях. По замыслу Дисмьюкса, американский флот будет выслеживать российские суда в арктических водах, флоты европейских стран – в морях, омывающих Европу, а союзники США в Тихоокеанском регионе – Япония и Южная Корея – станут блокировать восточные порты России.

    «Это означало бы похоронить надежды России извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции. Все западные военно-морские силы, наряду с наземной военной мощью, должны обеспечивать блокаду до тех пор, пока Россия не согласится на восстановление статус-кво», – заявил он.

    Дисмьюкс заключил, что для выведения из строя российских торговых судов потребуется новый вид оружия, идеально подходящий для поражения двигателей без человеческих жертв или значительного ущерба для самих кораблей.

    Напомним, ранее в августе Дисмьюкс указал на опасность борьбы с российскими подлодками.

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