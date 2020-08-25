Российская фигуристка-чемпионка стала тренером в Канаде

Бывшая российская фигуристка Любовь Илюшечкина стала тренером в Канаде.

«Рада сообщить, что с сегодняшнего дня я официально являюсь тренером. С нетерпением жду случая передать радость и красоту фигурного катания молодому поколению и желаю людям любить этот спорт так же, как и я!» – написала 28-летняя спортсменка в Instagram.

В геолокации Илюшечкина отметила Канаду.

Илюшечкина выступает в парном катании, с мая 2014-го за Канаду. Бронзовая медалистка (2017 год) континентального чемпионата, двукратная вице-чемпионка Канады в парном катании (2015 и 2017 годы), в 2016 году бронзовый медалист. Выступая за Россию, Илюшечкина семь раз завоевала золото, и по два – серебро и бронзу.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова раскрыла основную причину своего ухода из группы Этери Тутберидзе. В мае 2020 года 15-летняя Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.