Умер глава Академии наук Украины Борис Патон

Президент Академии наук Украины Борис Патон скончался на 102-м году жизни, сообщают СМИ.

Государственная комиссия по похоронам будет решать вопросы захоронения ученого, передает «Украинская правда».

Соболезнования в связи со смертью Патона выразил президент страны Владимир Зеленский.

«Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец», – заявил Зеленский.

Борис Патон родился в Киеве в 1918 году. Окончил Киевский политехнический институт по специальности «инженер-электрик»; кандидатская диссертация «Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сваривании под флюсом» (1945); докторская диссертация «Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование» (1952).

Изучал металлургию и технологии металлов, являлся доктором технических наук. Был членом Академии наук СССР, являлся старейшим президентом государственной Академии наук в мире.

Патон – почетный президент Российской инженерной академии и Международной инженерной академии. Дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978). Герой Украины (1998). Заслуженный изобретатель СССР (1983). Лауреат Ленинской премии (1957), Сталинской премии III степени (1950), премии Совета министров СССР и двух Государственных премий республики (1970, 2004). Кавалер четырех орденов Ленина (1967, 1969, 1975, 1978). Член КПСС с 1952 года.