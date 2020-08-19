Президент Словакии призвала ЕС выступить против «белорусского режима»

Страны ЕС должны принять меры против властей Белоруссии, заявила президент Словакии Зузана Чапутова.

Чапутова заявила в Facebook, что власти Белоруссии ответили насилием на «свободное выражение взглядов» жителей страны. Она выразила поддержку «всем, кто встал в Белоруссии на защиту основных демократических прав и свобод».

Президент Словакии считает, что «насилие» белорусских властей против демонстрантов «не должно остаться незамеченным». По ее словам, у стран ЕС есть «моральный долг четко противостоять репрессиям белорусского режима». Это «включает принятие мер против тех», кто стоит за «использованием насилия и манипулированием результатами президентских выборов».

Премьер-министр Словакии Игор Матович принял у себя подавшего в отставку посла Белоруссии в республике Игоря Лещеню. Матович сказал, что хотел таким образов выразить послу поддержку, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

Напомним, Лещеня, ранее публично поддержавший протестующих белорусов, подал в отставку.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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