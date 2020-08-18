Израильский иммунолог назвала замечательной российскую вакцину от коронавируса

Ученые в России создали прекрасную вакцину от коронавируса, которая по эффективности может превосходить разработки других стран, заявила иммунолог, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса профессор Полина Степенская.

«Первое, что надо сказать российским ученым и российским медикам, это «Браво!». Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как ученый я думаю, что они создали действительно замечательную вещь и совершили большой прорыв в науке», – сказала Степенская РИА «Новости».

Она также выразила уверенность в качестве российской вакцины, потому что она создавалась на основе известной и доказавшей свою эффективность технологии.

«Это очень многообещающая вакцина. Они использовали известную технологию: они взяли человеческий аденовирус, в данном случае два штамма аденовируса «5» и «26», из которого они генетически убрали ту часть, которая отвечает за репликацию вируса, и вставили ДНК. Коронавирус – это вирус, который базирован на РНК. Но РНК мы можем перевести в ДНК при помощи специального энзима. (...) Это известный способ, которым пользуется весь мир, в том числе и мы в лаборатории этим пользуемся. (...) Поэтому именно как технология эта технология прекрасна», – сказала профессор.

Иммунолог отметила, что российская вакцина использует в качестве основы аденовирус человека и может формировать более устойчивый иммунитет, чем оксфордская вакцина, созданная на основе аденовируса шимпанзе.

Степенская поясняет, что критика российской вакцины связана с непониманием того, как работают ученые, и что отсутствие публикаций в рецензируемых научных журналах – традиция российской науки.

«В России есть масса вещей, которые ученые не публикуют, при этом все эти работы существуют, и все отлично. На Западе к этому не привыкли и относятся к этому скептически. Надо просто понимать, что такой в России подход – такая ментальность», – отмечает Степенская.

Эксперт поясняет, что регистрация вакцины не мешает одновременно проводить третий этап исследований.

«Относительно критики, связанной с третьей фазой, нужно понимать, что сейчас в России просто зарегистрировали вакцину и параллельно с этим вакцину начнут давать добровольцам, врачам и учителям – тем, кто, к сожалению, чаще всего сталкивается с коронавирусом. За этими людьми будут наблюдать. Я знаю, что есть разработанные мобильные приложения, по которым люди, получившие вакцину, должны будут полностью описывать свое состояние. У этих людей будут брать анализы. То есть в принципе это и будет та самая третья фаза, которая проходит в Европе и в Америке. Поэтому в действиях российских исследователей я ничего такого (заслуживающего критики) не вижу», – сказала Степенская.

Она добавила, что критика вакцины со стороны зарубежных СМИ чаще всего носит политизированный характер, и ее авторы, как правило, не знакомы с разработчиками и результатами их научной деятельности.

«Критика политизирована. Насколько я вижу, большинство людей, которые критикуют разработку, не читали того, что было опубликовано в российской прессе именно с медицинской и научной точки зрения. Ведь вакцина разработана в институте Н.Ф. Гамалеи. Институт Гамалеи основан в 1891 году. Давайте отдадим дань уважения этим людям и этому институту с такой огромной традицией, с такой богатой историей. Я читала интервью с разработчиками и знаю, что это суперпрофессиональные люди. Это люди, которые сделали бы честь любому центру и любому научному учреждению и на Западе», – подчеркнула Степенская.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине Sputnik V доступна на официальном сайте.