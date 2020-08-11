Пушков объяснил борьбу Германии и США за «Северный поток – 2»

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11 августа, вторник | Последнее обновление — 08:21 | vz.ru
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Что нужно для создания электромобилей в России
Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву
Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России
Западные СМИ: Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Три варианта развития ситуации в Белоруссии
Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
Китай отвоевывает у США главную цитадель – развлечения
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Успех Китая с TikTok – даже большая угроза для США, чем любые технологические прорывы. Причина в том, что на поле массовой культуры – причем универсальной, привлекательной для людей по всему миру – американцам не было равных больше века. Подробности...
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Лукашенко взял на себя больше, чем может унести
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Совершенно очевидно, что Лукашенко растерян. Он умудрился поссориться с Россией и не успел помириться с Западом. Отныне Лукашенко не любят ни в Москве, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Его хотят использовать, и Батька это прекрасно осознает. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки
В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосованияПодробности...
Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв
В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФПодробности...
Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем
Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитаруПодробности...
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