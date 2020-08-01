Армения упрекнула Украину в закомплексованности

По вопросу конфликта вокруг Нагорного Карабаха Украина демонстрирует закомплексованность, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, у Киева «будто есть закомплексованность при восприятии сути нагорно-карабахского конфликта». Он считает, что это касается и понимания Киевом «угроз, с которыми сталкивается народ Арцаха» и которые «касаются безопасности региона».

Мнацаканян заявил, что «есть закомплексованность при дифференцировании и оценке конфликтов по их значимости, сущности, истории», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Шант».

«С этой точки зрения у нас здесь есть несогласие», – сказал он.

При этом Армения два года ведет последовательную работу с Киевом, сказал он. Министр заверил, что у его страны «нет никаких комплексов, никаких проблем» с «дружественным народом Украины».

Ереван «терпеливо» доводит до сведения Киева позицию армянской стороны, но «продолжит считать неприемлемыми позиции, оторванные от действительности, основанные на таких всеобщих подходах».

«Это не принесет никакой пользы ни региону, ни им, ни нам», – заявил он.

Напомним, эскалация конфликта на границе Азербайджана и Армении началась 12 июля.

МИД Украины выступил с заявлением, в котором отмечается, что Киев призывается к политическому урегулированию ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах.

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