Электронное голосование могут организовать в регионах в День выборов

В Госдуме и Центризбиркоме допускают возможность использования дистанционного электронного голосования в единый день голосования уже в этом сентябре.

«По сентябрю будем смотреть. Главное – обеспечить безопасность», – передает «Интерфакс» слова депутата Госдумы Антона Горелкина в ответ на вопрос о том, в каких конкретно регионах может быть использовано ДЭГ.

Секретарь ЦИК Майя Гришина добавила, что регионы при желании использовать электронное голосование должны подать соответствующую заявку.

«Дистанционное электронное голосование будет на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, это обязательно. Второе, о чем сказал законодатель: по решению ЦИК могут также дополнительно определяться случаи и порядок электронного голосования. Что касается регионов (в этом сентябре): помимо обращений технологическая база должна быть достаточно надежная», – сказала Гришина.

«У меня нет пока информации об официальных заявках (от регионов на электронное голосование в сентябре). На самом деле это вопрос ближайших двух-трех недель», - пояснила она.

В мае Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования на всех уровнях выборов.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что за электронным голосованием – будущее не только России, но и избирательных систем других стран.