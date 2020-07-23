Народное правительство решили создать в Иркутской области

На заседании штаба общественной поддержки врио губернатора Игорь Кобзев анонсировал запуск кадрового проекта «Народное правительство». Его основной целью станет перезагрузка госаппарата для повышения эффективности работы власти.

На фоне коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате с трансляцией в соцсетях. Штаб возглавил директор АО «Саянскхимпласт» Виктор Круглов. Участниками стали ректор БГУ Виктор Игнатенко, депутат Заксобрания Александр Битаров, почетный гражданин Иркутской области Владимир Потапов, передает портал IRK.

Кобзев пообещал жителям региона представить свою избирательную программу во второй половине августа. Приоритетной задачей глава региона обозначил возвращение доверия людей к власти.

«Основное условие для этого – открытость последней и прекращение затянувшейся политической войны «всех против всех», которую ведут так называемые, местные элиты», – отметил он.

Целью искусственно создаваемого противостояния, по его словам, является капитализация присутствия во власти некоторых игроков, что является недопустимым.

Врио губернатора отметил необходимость жесткого контроля за расходованием бюджетных средств. При этом требуется изменение и самой власти. В приоритете также наведение порядка в бюджетной сфере и в госзакупках.

«Важно внимательно следить за тем, кто и как исполняет свои служебные обязанности в органах власти. Бездельников – гнать взашей, тех, кто пришел во власть воровать – отправлять под следствие. Неприкасаемых у нас нет», – подчеркнул он.

По его словам, в регионе необходимо развивать институты общественного контроля над чиновниками, делать власть более прозрачной и открытой. Кобзев сообщил, что за полгода получил более 5 тыс. обращений от граждан через соцсети и прочие каналы обратной связи. Работа с жителями региона продолжается.