Фильм «Хроника текущих фальсификаций» призвали проверить на экстремизм и разжигание ненависти

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18 июля, суббота  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
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Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...
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Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...
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              Фильм «Хроника текущих фальсификаций» призвали проверить на экстремизм и разжигание ненависти

              18 июля 2020, 13:40

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              Фильм «Хроника текущих фальсификаций» необходимо проверить на проявление экстремизма и разжигание ненависти и вражды. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил член совета Ассоциации «Гражданский контроль» Олег Иванников. Так он прокомментировал созданный движением «Наблюдатели Петербурга» фильм с критикой процесса голосования по поправкам в Конституцию.

              «Авторы фильма «Хроника текущих фальсификаций» используют методы манипулирования социально значимой информацией, пытаются дискредитировать избирательные комиссии. Но никаких фактов реальных нарушений во время голосования по изменениям в Конституцию так и не приводят», - полагает Олег Иванников. 

              По его мнению, никаких фактов нарушений, которые ставят под сомнение результаты голосования, в фильме не представлено, там только абстрактные заявления и эмоции.

              «Как эксперт, я вижу в фильме признаки заказа. Не исключаю, что это часть широкой пропагандистской кампании, направленной на срыв и дискредитацию общероссийского голосования, - считает Иванников. -  Поскольку сорвать плебисцит интересантам не удалось — голосование прошло при высокой явке и с убедительными результатами — они пытаются постфактум подорвать доверие общества к результатам». 

              В фильме широко использована подмена понятий, считает он, предпринята попытка создать и навязать образ врага в лице членов ТИК и УИК.

              В связи с этим Иванников отмечает, что «фильм необходимо подвергнуть экспертизе на предмет проверки на проявления экстремизма и разжигания ненависти и вражды к группе граждан: к организаторам голосования по поправкам и легальным наблюдателям».

              В свою очередь, профессор, доктор педагогических наук Михаил Полянский заявил газете ВЗГЛЯД, что в фильме «Хроника текущих фальсификаций» оценки даются людьми, которые и на участках, похоже, не были. «Задействованные в фильме спикеры уверяют, что проблемы с коронавирусом использованы для фальсификаций. Хочется спросить: А вас, уважаемые, не смущает, что подобные практики были из-за коронавируса внедрены в Южной Корее, во Франции, в Сербии, в Польше?», - задается вопросом эксперт.

              Он отмечает, что в ленте нет конкретики, а лейтмотив всех заявлений фильма незатейлив.  «Все плохо, потому что были фальсификации. Какие фальсификации и где, в фильме не уточняется. Если нарушения были, где же факты? Где обращения соответствующих территориальных комиссий и решения судов?» - спрашивает он. 

              Полянский отмечает, что любая участковая комиссия обязана рассматривать жалобы, но таких жалоб и заявлений, которые не были рассмотрены или требовалось решение суда, не было. 


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