Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по химии в пяти российских регионах перенесли на резервный срок, чтобы не создавать массового скопления участников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

ЕГЭ по химии перенесено в Астраханской, Пензенская областях, Республике Мордовия, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Тыва, передает ТАСС.

«Проведение ЕГЭ по химии было перенесено на резервный срок, чтобы не создавать массового скопления участников в экзаменационных пунктах», – сообщили в Рособрнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что ЕГЭ по обществознанию и химии прошли без серьезных сбоев и нарушений.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что сервис ознакомления с результатами ЕГЭ подвергся DDoS-атаке, которая была успешно отбита, работоспособность и доступность сервиса сохранены.

Напомним, во вторник стали известны предварительные результаты ЕГЭ.