Заболеваемость COVID-19 в тяжелой форме в России оказалась одной из самых низких в мире

Показатель заболеваемости коронавирусом в тяжелой форме в России один из самых низких в мире, он составляет около 3%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Низкая доля тяжелых случаев заболевания. Если в апреле это было 5,6% – это тоже показатель один из самых низких в мире, – то сегодня это практически 3%», – цитирует РИА «Новости» Попову.

По ее словам, популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26%.

«Очевидно, что максимальные цифры у нас по крупным городам. Ниже цифры по сельской местности, это обусловлено особенностью эпидпроцесса», – сказала Попова.

Также она напомнила, что Роспотребнадзор проводит масштабные исследования с конца июня. Максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до 6 лет – до 42% из числа обследованных, а также детей от 7 до 13 лет – до 38%.

Ранее правительство России утвердило особенности оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний. Также Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они будут действовать в стране до 1 января 2021 года.

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