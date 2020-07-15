Норвегия помогла России ликвидировать разлив топлива в Норильске

Норвежские специалисты помогли ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске, заявил посол Норвегии в России Руне Ресаланд.

Ресаланд пояснил «Интерфаксу», что страны давно сотрудничают в области охраны окружающей среды на Севере.

«Сотрудничество также включает в себя готовность к защите от нефтяных загрязнений, удаление ядерных отходов/отработанного радиоактивного топлива и взаимное уведомление о происшествиях», – уточнил посол.

По его словам, в работе использовалось норвежское оборудование.

Между тем Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет, позволяющие зачислять в него полученное от «Норникеля» возмещение за разлив топлива, передает РИА «Новости».

Парламентарии поддержали поправку к закону, касающуюся распределения платежей за возмещение вреда, который причинен водным объектам. Согласно поправке, средства должны поступать в бюджет той стороны, чьей собственности нанесен ущерб.

Все платежи по искам о возмещении вреда водным объектам, находящимся в собственности России, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, согласно этой норме, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. Если вред причинен водным объектам, которые находятся в региональной или муниципальной собственности, то платежи перечисляются в региональный или местный бюджет.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. Неделю назад «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.

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