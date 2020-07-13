Названо число привлекавшихся к борьбе с коронавирусом военных медиков

Для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом Минобороны России привлекло 18,5 тыс. военных медработников, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин в интервью «Красной звезде».

«В целях оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом в 136 военных госпиталях Минобороны России было развернуто более 11 тыс. койкомест. К работе привлекались 18,5 тыс. военных медработников», – приводит слова Тришкина ТАСС.

Кроме того, для лечения гражданского населения были выделены места в военных госпиталях, расположенных в 12 субъектах Российской Федерации. «Такие отделения были развернуты в Санкт-Петербурге, Пушкине, Североморске, Мурманске, Наро-Фоминске, Воронеже, Краснодаре, Новочеркасске, Моздоке, Екатеринбурге, Саратове, Чите, Хабаровске», – добавил начальник Главного военно-медицинского управления.

Он также напомнил, что для борьбы с коронавирусом военные медики развернули семь мобильных госпиталей.

Кроме того, свыше ста российских военных медиков были направлены на помощь Италии и Сербии в наиболее трудный период эпидемии, разразившейся в этих странах.

«Работавшие в Сербии и Италии российские специалисты провели осмотр и приняли участие в лечении более 1 тыс. пациентов. Действуя на самых опасных направлениях, находясь в непростой эпидемиологической обстановке, наши медики оказали действенную помощь и сами сумели избежать инфицирования», – отметил Тришкин.

Он подчеркнул, что приобретенный в Сербии и Италии опыт в дальнейшем широко использовался при оказании медпомощи в Вооруженных силах России и в интересах гражданского населения.

Ранее российские военные врачи оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии, Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Позднее к Москве за помощью обратились Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан, Тунис, Казахстан, Азербайджан. Также экипажи ВТА выполнили гуманитарные рейсы в США, Молдавию, Киргизию, Монголию и ряд других стран.

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу российских врачей за рубежом. МИД России пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.

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