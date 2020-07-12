СК возбудил уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

Следственными органами СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту разлива топлива в районе поселка Тухард по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

«По предварительной версии следствия 12 июля 2020 года в дневное время при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что разгерметизация продолжалась около 15 минут. По факту ЧП прокуратура Красноярского края начала проверку.

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