Ограбление банка в Петербурге сняли на видео

Ограбление отделения «Совкомбанка» в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения, ролик опубликовали в СМИ и социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как неизвестный с предметом, похожим на пистолет, ходит по отделению с сумкой, и требует от сотрудников банка деньги. В конце видео работники учреждения перекладывают ему в сумку деньги.

Напомним, в субботу в Петербурге неизвестный ограбил «Совкомбанк». В МВД сообщили, что подозреваемый произвел выстрел в отделении и похитил 4 млн рублей, его личность устанавливается.