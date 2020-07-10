Нефть подешевела на опасениях по замедлению восстановления спроса

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются под давлением роста числа случаев коронавируса и перспектив восстановления спроса.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,78% – до 42,02 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,98% – до 39,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Несмотря на то, что многие аналитики ожидают оживления экономики и спроса на топливо после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызывает обеспокоенность по поводу темпов восстановления.

«Возобновление вспышек коронавируса в некоторых частях мира добавило причин ожидать замедления восстановления в предстоящие месяцы», – считают аналитики Capital Economics.